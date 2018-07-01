هجرة جماعية للبيجديين نحو قلعة ''أخنوش'' بإقليم اشتوكة أيت بها ﻿

تلقى حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ضربة موجعة أخرى، وذلك إثر إقدام حوالي 200 عضو على مغادرة الحزب والإنتقال بشكل جماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار باشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

تلقى حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة ضربة موجعة أخرى، وذلك إثر إقدام حوالي 200 عضو على مغادرة الحزب والإنتقال بشكل جماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار باشتوكة أيت بها.



وحسب مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، فإن التحاق هذا الكم الهائل بحزب ''أخنوش'' جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي قادها عدد من المسؤولين البارزين بالتجمع الوطني لإقناع المنفصلين عن البيجيدي للدخول في كنف وحضن الأحرار والإنخراط في هياكله المحلية باشتوكة أيت بها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الملتحقين الجدد تمكنوا من الحصول على بطائق العضوية بحزب التجمع الوطني للأحرار، وأصروا على الظهور في صور اجتاحت فضاءات مواقع التواصل الإجتماعي إلى جانب زعيم التجمعيين ''عزيز أخنوش'' وذلك في اللقاء الذي عقده يوم الأحد الماضي بإقليم اشتوكة أيت بها مع قيادات وكتائب حزبه الإقليمية والمحلية.

وعلاقة بهذا الموضوع، كشف المنسحبون أن قرار خروجهم من حزب العدالة والتنمية راجع إلى الحصار الذي فرض عليهم من طرف هياكل الحزب، والإقصاء الذي تعرض له أحد أعضاء الحزب، حيث جرى إقصائه من لائحة الترشيحات الخاصة، علاوة على مجموعة من الأمور الداخلية التي تهم طريقة تسيير الحزب على مستوى الإقليم.

ويأتي هذا المعطى بعد سلسلة من الهزات المتتالية التي تلقها حزب العدالة والتنمية بكل من مدينة تارودانت وأكادير حيث توالت الإستقالات لمجموعة من الأعضاء وكان أبرزها ''سعيد ليمان'' بأكادير ، وأزيد من 10 أعضاء بأولاد برحيل، وغيرها من المشاكل العويصة التي يعيشها الحزب، الأمر الذي يثير العديد من علامة الإستفهام حول مستقبل الحزب بجهة سوس ماسة.