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فيديو جد مؤلم..صرخة مواطن مغربي: '' قتلوليا ولدي فمستشفى بني ملال''

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 04:37 فيديو جد مؤلم..صرخة مواطن مغربي: قتلوليا ولدي فمستشفى بني ملال | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم..صرخة مواطن مغربي: '' قتلوليا ولدي فمستشفى بني ملال''
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 27 يوليو، مقطع فيديو جد صادم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر موطنا في حالة انهيار وهو يذرف الدموع، مؤكدا أن الإهمال الطبي بمستشفى بن ملال

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 27 يوليو، مقطع فيديو جد صادم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يظهر موطنا في حالة انهيار وهو يذرف الدموع، مؤكدا أن الإهمال الطبي بمستشفى بن ملال الجهوي، كان سببا في وفاة طفله.

وأوضح هذا المواطن أن الإهمال الطبي لمجموعة من الأطر الطبية، كان سببا في وفاة ابنه، مشددا على أنه كان ينوي نقل إبنه إلى مدينة الدار البيضاء إلا أنه تفاجأ بمطالبته بملغ 1500 درهم.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث تضامن الجميع مع هذا المواطن، مؤكدين أن بعض التجاوزات التي تعرفها مستشفسات عمومية، يكون ضحيتها مرضى من بينهم أطفال في عمر الزهور.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطفل المواطن الوفاة سيارة الإسعاف مواقع التواصل الاجتماعي

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