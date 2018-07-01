الإطاحة بتاجر مخدرات ملقب بـ ''الكزار'' متلبس بترويج الكوكايين بتطوان ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بتطوان، مساء أمس الخميس 26 يوليوز، من إيقاف شخصين أحدهما مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث، وذلك من أجل الترويج والإتجار في المخدرات القوية.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة بتطوان، مساء أمس الخميس 26 يوليوز، من إيقاف شخصين أحدهما مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث، وذلك من أجل الترويج والإتجار في المخدرات القوية.



وأكد مصدر أمني أن الموقوف في عقده الثاتي ملقب ب ''الكزار'' وهو من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات القوية، أما الموقوف الثاني وهو سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، تم إيقافه رفقة الموقوف الأول على متن سيارة الأجرة متلبسين بحيازة حوالي عشرة غرامات من مخدر الكوكايين.

وأبرز ذات المصدر أن عملية تفتيش السيارة، مكنت كذلك من حجز ميزان الكتروني، وهاتفين نقالين من نوع نوكيا ومبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات، مشيرا إلى أن الموقوفين كانا موضوع مراقبة وترصد لعدة أيام الى حين ضبطهما وذلك بعد توصل مصالح الأمن بمعلومات حول قيامهما بترويج مخدر الكوكايين، وقد تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.