صادم وبالصور: شوفو سراول البنات فالموضة الجديدة للصيــف ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، بعض صور ''سراويل الجينز'' النسائية الخاص بموضة صيف 2018، والتي تمت تسميتها بـ ''جرائم الموضة''، نظرا للأشكال المثيرة والصادمة لهذه

''شوف تيفي'':

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، بعض صور ''سراويل الجينز'' النسائية الخاص بموضة صيف 2018، والتي تمت تسميتها بـ ''جرائم الموضة''، نظرا للأشكال المثيرة والصادمة لهذه ''السروايل'' والتي قد تفكر النساء للعديد من المرات قبل ارتدائها''.

وأشارت المصادر ذاتها أن عالم الأزياء، يفاجئ متتبعيه بتصميمات غريبة وفريدة من نوعها يصدم من خلالها معظم جمهوره، ولعل أكثر التصميمات الصادمة والمثيرة للجدل والتي يمكن تصنيفها ضمن ''جرائم الموضة'' تلك التي تم الكشف عنها مؤخرا، ومن بينها ''الجينز الشفاف من الجوانب'' و ''الجينز المقطع من المؤخرة''.

وأبرزت ذات المصادر أن صور هذه الموديلات انتشرت في العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعية، حيث تباينت الآراء بخصوصها بين موافق على ارتدائها، وبين رافض لها نظرا لبشاعتها وأيضا لإظهارها لمناطق حساسة من جسد المرأة.