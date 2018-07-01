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شاب صدم فاعل جمعوي في طنجة وقتلو وهرب بالسيارة+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 03:53 شاب صدم فاعل جمعوي في طنجة وقتلو وهرب بالسيارة+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
شاب صدم فاعل جمعوي في طنجة وقتلو وهرب بالسيارة+تفاصيل صادمة
تمكنت مصلحة حوادث السير التابعة لولاية أمن طنجة، صباح اليوم الجمعة 27 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب حادثة سير مؤدية للوفاة مع جنحة الفرار، كان ضحيتها فاعل

''شوف تيفي''

تمكنت مصلحة حوادث السير التابعة لولاية أمن طنجة، صباح اليوم الجمعة 27 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب حادثة سير مؤدية للوفاة مع جنحة الفرار، كان ضحيتها فاعل جمعوي بمدينة طنجة.

وحسب مصدر أمني فقد كانت مصالح الأمن بمدينة طنجة قد عاينت، خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 20 يوليوز الجاري، حادثة سير نتجت عن صدم الضحية من قبل سائق سيارة لاذ بالفرار، فيما تعرض هذا الأخير لجروح خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى حيث وافته المنية أمس الخميس.


وأكد المصدر ذاته أن التحريات والأبحاث الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الحادثة، قبل أن يتم توقيفه بمنزله صباح اليوم الجمعة، فضلا عن حجز سيارته التي لا زالت تحمل خسائر مادية نتيجة الاصطدام، مشيرا إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

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