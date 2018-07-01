البرلماني ''وهـبي'' يجـر الوزير ''ســاجد'' للمساءلة البرلمانية ﻿

وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، حول تأثير الارتباك الذي تعرفه حركية الطيران

شوف تيفي

وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، حول تأثير الارتباك الذي تعرفه حركية الطيران على الأمن الروحي للمغاربة، مسائلا إياه عن ''الإجراءات المستعجلة لحماية حقوق المواطنين المغاربة فيما يخص تسهيل عملية سفرهم لأداء مناسك الحج في ظروف عادية ومريحة''.

وأضــاف وهبي القيادي بحزب البام أن قطاع الطيران بالمغرب يعيش على إيقاع ارتباك كبير، وذلك بسبب ارتفاع حدة الإضراب الذي يخوضه الربابنة، الأمر الذي انعكس سلبا على حركية الطيران وإلغاء العديد من الرحلات التي كانت مبرمجة مسبقا، مما أثر بصورة سلبية على نفسية المسافرين، خاصة أولئك المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وهذا ما يشكل في الواقع مسا خطيرا بالأمن الروحي للمغاربة.

وزاد وهبي في سؤاله الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، أن ''استمرار هذا الارتباك في حركة الطيران، ونحن على بعد خطوة من إعطاء الملك محمد السادس لانطلاق بعثة الوفد الرسمي الذي سيتوجه هذه السنة لأداء مناسك الحج، ينذر بتزايد حدة الاحتقان وغضب المواطنين، لاسيما مع استمرار الغياب التام للحكومة التي من المفروض أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان ظروف وسلامة الأمن الروحي للمغاربة''.

هــذا وتكبدت شركة لارام خسائر كبيرة، بسبب إضراب ربابنتها، حيث يتوجب على الشركة سداد ثمن 11 ألف تذكرة أعادها الزبناء، بعد إلغاء رحلاتهم، دون احتساب النفقات المتعلقة بمواقف الطائرات، وضرائب المطار.