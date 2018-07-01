سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل ﻿

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد،على حسابه بالانستغرام، يومه الجمعة 27 يوليوز،عن إطلاقه لأغنيته الجديدة ''كازبلانكا''، الأسبوع المقبل، وبالضبط يوم الثلاثاء 31 يوليوز.

''شوف تيفي''

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد،على حسابه بالانستغرام، يومه الجمعة 27 يوليوز،عن إطلاقه لأغنيته الجديدة ''كازبلانكا''، الأسبوع المقبل، وبالضبط يوم الثلاثاء 31 يوليوز.

ونشر لمجرد صورة على حسابه بالانستغرام، وكتب إلى جانبها: '' كازبلانكا..31 يوليوز..الله ينصر سيدنا''، وهو ما جعل آلاف المتتبعين له يتفاعلون، معبرين عن إعجابهم الكبير بعنوان الأغنية، متمنين في الوقت نفسه أن تكون أفضل من أغنية ''غزالي''.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يوجد بفرنسا تحت المراقبة القضائية بعد اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها، وقد صور مشاهد كليب أغنيته الجديدة ''كازبلانكا'' بمدينة الداخلة، وذلك بعد سماح السلطات الفرنسية له بالعودة للمغرب لفترة وجيزة.