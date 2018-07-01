بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي ﻿

أقدمت بلدية محافظة دمشق هذا الأسبوع على هدم مطعم « أبو يعرب » و الذي يعود للممثل السوري يزن السيد، بعد افتتاحه قبل أربعة أشهر فقط.

شوف تيفي

أقدمت بلدية محافظة دمشق هذا الأسبوع على هدم مطعم « أبو يعرب » و الذي يعود للممثل السوري يزن السيد، بعد افتتاحه قبل أربعة أشهر فقط.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام عربية، فإن الشكايات التي تقدمت بها الساكنة المجاورة للمصالح المعنية عجّلت بهدم المطعم.

وأمام هذا الأمر، نشر الفنان السوري عبر إحدى صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كشف من خلالها الكلفة الإجمالية للمطعم قائلا « تكلفة المطعم 115 مليون ليرة سوري..نحن بنعمر ما بنهدم ».

وعلق يزن السيد على الفيديو قائلا: ابني ما عرفان شو قلك يا يعرب، لا تزعل رح ارجع أعملك محل ثاني، بس لا تلومني إذا ما عملتو بسوريا، صعب طول ما في بلديات شغلها خربان البيوت بس إنت حتضل كابتن منتخب سوريا وهنرفع علمها عالي ».

وظهر الممثل السوري في الفيديو وهو يذرف الدموع، حيث تفاعل عدد كبير من متتبعيه مع الفيديو المذكور متقاسمين معه حزنه وألمه.