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البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 02:54 البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال | دولي
البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال
كشف البنك الدولي، أمس الخميس 26 يوليوز، في تقريره المعنون ب''مؤشر الأداء اللوجستي'' أن الجزائر تقهقرت إلى الرتبة 117 عالميا، من بين 168 بلدا، بمؤشر 45ر2 في مجال أداء الخدمات اللوجستية.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

كشف البنك الدولي، أمس الخميس 26 يوليوز، في تقريره المعنون ب''مؤشر الأداء اللوجستي'' أن الجزائر تقهقرت إلى الرتبة 117 عالميا، من بين 168 بلدا، بمؤشر 45ر2 في مجال أداء الخدمات اللوجستية.

وأكد البنك الدولي أن تقرير ''إقامة روابط من أجل التنافس'' يهدف إلى مساعدة البلدان على تقييم تقدمها على الصعيد الخدمات اللوجستية التجارية، على أساس معايير رئيسية ،من بينها الكفاءة اللوجستية، وجودة البنيات التحتية للمبادلات، وتكلفة الإرساليات الدولية، واحترام آجال التسليم.

وذكر التقرير، الذي يصدر كل سنتين، منذ سنة 2007، بأن الجزائر كانت قد حلت في الرتبة 75 سنة 2016 ب77ر2 نقطة، وفي الرتبة 96 سنة 2014 بمؤشر 65ر2 .

وتحرر هذه الوثيقة، التي ترتكز على تدابير نوعية وكمية لمقارنة أداء البلدان، على أساس أبحاث يجريها ألف مسؤول عن مقاولات دولية للوجستيك في 132 بلدا.

ويقيم التقرير مدى فعالية مسلسل عملية التخليص الجمركي (السرعة، البساطة..) من قبل هيئات مراقبة الحدود، بما فيها مصالح الجمارك، وجودة البنيات التحتية المرتبطة بالتجارة والنقل، وسهولة تنظيم إرساليات بأسعار تنافسية، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع الإرساليات، وأخيرا سرعة التسليم في الآجال المتوقعة.

 

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المغرب شوف تيفي الجزائر الخدمات اللوجستية التجارية البلدان مصالح الجمارك

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