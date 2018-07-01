هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة ﻿

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، اليوم الجمعة، ''نفيا قاطعا'' أن يكون تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم تسجيله داخل المؤسسة، أو أن يكون خاصا بأحد نزلائها.

''شوف تيفي''+''و م ع''

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، اليوم الجمعة، ''نفيا قاطعا'' أن يكون تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم تسجيله داخل المؤسسة، أو أن يكون خاصا بأحد نزلائها.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إلى السجين (ب.أ)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، باعتباره تسجيلا من داخل السجن المحلي عين السبع 1، أن السجين المعني نفى أن يكون صاحب التسجيل الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن صاحب الصوت هو أحد أفراد عائلته الموجود خارج السجن.