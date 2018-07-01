 هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البرلماني وهـبي يجـر الوزير ســاجد للمساءلة البرلمانية | بوليتيك

البرلماني ''وهـبي'' يجـر الوزير ''ســاجد'' للمساءلة البرلمانية

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل | ثقافة و فنون

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي | ثقافة و فنون

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال | دولي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال

هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة | مجتمع

هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة

فاجعة تهز قلعة السراغنة..مصرع طفلين غرقا داخل صهريج | حوادث و حقوق

فاجعة تهز قلعة السراغنة..مصرع طفلين غرقا داخل صهريج

فيديو خطير جدا...شوفو فين وصلات الزعامة...لص يقتحم منزل بالدشيرة الجهادية في واضحة النهار | حوادث و حقوق

فيديو خطير جدا...شوفو فين وصلات الزعامة...لص يقتحم منزل بالدشيرة الجهادية في واضحة النهار

بالفيديو..ضريح سيدي بوتالف طلع فالجزائر ماشي فالمغرب | مجتمع

بالفيديو..ضريح ''سيدي بوتالف'' طلع فالجزائر ماشي فالمغرب

سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة | مجتمع

سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 02:37 هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة | مجتمع
هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة
نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، اليوم الجمعة، ''نفيا قاطعا'' أن يكون تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم تسجيله داخل المؤسسة، أو أن يكون خاصا بأحد نزلائها.

''شوف تيفي''+''و م ع''

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، اليوم الجمعة، ''نفيا قاطعا'' أن يكون تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم تسجيله داخل المؤسسة، أو أن يكون خاصا بأحد نزلائها.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إلى السجين (ب.أ)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، باعتباره تسجيلا من داخل السجن المحلي عين السبع 1، أن السجين المعني نفى أن يكون صاحب التسجيل الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن صاحب الصوت هو أحد أفراد عائلته الموجود خارج السجن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إدارة السجن عين السبع مواقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..ضريح سيدي بوتالف طلع فالجزائر ماشي فالمغرب | مجتمع

بالفيديو..ضريح ''سيدي بوتالف'' طلع فالجزائر ماشي فالمغرب

سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة | مجتمع

سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة

332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018 | مجتمع

332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018

خطير..شابة متزوجة بغات تنتاحر بطريقة خطيرة بعدما ضاربات مع راجلها وها أشنو وقع ليها بمراكش | مجتمع

خطير..شابة متزوجة بغات تنتاحر بطريقة خطيرة بعدما ضاربات مع راجلها وها أشنو وقع ليها بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزير الصحة يطلب الدعم الأمني من الحموشي بالمستشفيات العمومية | شوف الصحافة
منذ 39 دقيقة

وزير الصحة يطلب الدعم الأمني من الحموشي بالمستشفيات العمومية

بالفيديو: شيخ يتنبأ .. زلزال كبير سيضرب العالم في هذا التاريخ!‎ | قنوات أخرى

بالفيديو: شيخ يتنبأ .. زلزال كبير سيضرب العالم في هذا التاريخ!‎

القمر الأحمر في سماء الدار البيضاء وهاشنو قال مغربي شاف الخسوف لأول مرة | بــووز

القمر الأحمر في سماء الدار البيضاء وهاشنو قال مغربي شاف الخسوف لأول مرة

خبر اليوم..رغــم غلاء التذاكر الجماهير الرجاوية تضحي لحضور مباراة أسيك ميموزا‎ | خبر اليوم

خبر اليوم..رغــم غلاء التذاكر الجماهير الرجاوية تضحي لحضور مباراة أسيك ميموزا‎

﻿

آخر المستجدات

البرلماني وهـبي يجـر الوزير ســاجد للمساءلة البرلمانية | بوليتيك
منذ 6 دقائق

البرلماني ''وهـبي'' يجـر الوزير ''ســاجد'' للمساءلة البرلمانية

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل | ثقافة و فنون

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي | ثقافة و فنون

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال | دولي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.