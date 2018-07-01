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فاجعة تهز قلعة السراغنة..مصرع طفلين غرقا داخل صهريج

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 02:32 فاجعة تهز قلعة السراغنة..مصرع طفلين غرقا داخل صهريج | حوادث و حقوق
فاجعة تهز قلعة السراغنة..مصرع طفلين غرقا داخل صهريج
اهتزت منطقة أولاد ايكو الخلفين بلوناسدة إقليم قلعة السراغنة، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع فاجعة، تتمثل في مصرع طفلين غرقا بصهريج خاص بالري الزراعي.

''شوف تيفي''

اهتزت منطقة أولاد ايكو الخلفين بلوناسدة إقليم قلعة السراغنة، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع فاجعة، تتمثل في مصرع طفلين غرقا بصهريج خاص بالري الزراعي.

وأوضح مصدر مطلع أن أحد الهالكين ينحدر من مدينة قلعة السراغنة، في حين يقطن الطفل الثاني بالمنطقة المذكورة، كانا يسبحان بالصهريج إلا أنهما فارقا الحياة غرقا ما شكل صدمة لجميع من حضروا للحظة غرقهما.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنت من انتشال جثتي الهالكين بحضور السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات غرقهما.

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