فيديو خطير جدا...شوفو فين وصلات الزعامة...لص يقتحم منزل بالدشيرة الجهادية في واضحة النهار ﻿

أقدام شاب عشريني على إقتحام منزل بحي إرحالن بمدينة الدشيرة الجهادية، والتسلل له في شجاعة قل نظيرها وسرقة بعض محتوياته دون إثارة انتباه قاطنيه.

شوف تيفي:

أقدام شاب عشريني على إقتحام منزل بحي إرحالن بمدينة الدشيرة الجهادية، والتسلل له في شجاعة قل نظيرها وسرقة بعض محتوياته دون إثارة انتباه قاطنيه.

وحسب الفيديو الذي توصلت به ''شوف تيفي''، فإن هذا الشخص قام بإجراء افتحاص دقيق للزقاق الذي يتواجد فيه المنزل لمدة معينة وبعد تأكده من خلوه من المارة قام بدفع باب البيت والدخول بشكل مثير بحثا عن أشياء ثمينة يقوم بسرقتها دون أن يثير انتباه أهل المنزل.

هذا، وبعد تنفيذه لعمليته الإجرامية خرج مسرعا وفر هاربا لتلحق به سيدة بعدما فطنت له.



ويعيد هذا الفيديو المثير إلى الواجهة ظاهرة السرقة والكريساج التي أصبحت في تنامي كبير بمدينة أكادير في الآونة الأخيرة، إذ أضحت تؤرق بال العديد من المواطنين بالمدينة، وتسجل أرقاما مخيفة، والتي ينفذها مجموعة من أصحاب السوابق العدلية والجانحين، الذين يختارون طرق مختلفة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية خاصة في الأحياء الشعبية والهامشية بمدينة أكادير، مما يدق ناقوس الخطر، ويستوجب تكثيف الجهود من طرف العناصر الأمنية خصوصا وأن المدينة تعرف حركية دؤوبة بفعل الأعداد الهائلة من الزوار الذين حلوا بأكادير في هذا الصيف، الأمر الذي يتطلب الزيادة في فرق التدخل السريع، وأمن القرب لحمايتهم من أبطال النشل والسرقة.