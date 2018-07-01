بالفيديو..ضريح ''سيدي بوتالف'' طلع فالجزائر ماشي فالمغرب ﻿

بعد أيام قليلة من تداول مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لأعمال شعوذة تم القيام بها بضريح ملقب بـ ''سيدي بوتالف'' يوجد بمنطقة دكالة بالبيضاء، عادت العديد من الصفحات الفيسبوكية لتناول موضوع هذا الفيديو

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من تداول مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لأعمال شعوذة تم القيام بها بضريح ملقب بـ ''سيدي بوتالف'' يوجد بمنطقة دكالة بالبيضاء، عادت العديد من الصفحات الفيسبوكية لتناول موضوع هذا الفيديو والكشف عن حقيقته، حيث تبين أن فصوله تم تصويرها بولاية مستغانم بالجارة الجزائر.

وأوضحت هذه الصفحات أن الأمر يتعلق بضريح ''سيدي لخضر '' بولاية مستغانم، وقد تم تصويره سنة 2016، حيث يقوم رواده بالطواف حوله طمعا فيما يسمى بـ ''البركة''، ولقب ''بوتالف'' مجرد لقب أطلقه نشطاء فيسبوكيون.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة قيام شخص بالطواف حول ضريح، وهو ما جعل العشرات من النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من تصديق البعض لهذه الخرافات.