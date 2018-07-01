سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة ﻿

أجرى فريق طبي متخصص في علاج الأشعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج السرطان بطنجة أمس الخميس، الحصة الأولى من حصص العلاج الإشعاعي الموضعي لعلاج سرطان بطانة الرحم، حيث استفاد

شوف تيفي

أجرى فريق طبي متخصص في علاج الأشعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج السرطان بطنجة أمس الخميس، الحصة الأولى من حصص العلاج الإشعاعي الموضعي لعلاج سرطان بطانة الرحم، حيث استفاد من حصة هذا العلاج الإشعاعي سيدة مصابة بمرض سرطان بطانة الرحم.

وتعتبر هذه التقنية الحديثة حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' سابقة من نوعها في علاجات السرطان على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي تعد شكلا من أشكال العلاج الإشعاعي الموضعي، الذي يعرض نسيج الورم لجرعة عالية من الإشعاع مؤقتًا، كما أن تخطيط هذا العلاج هو ثلاثي الأبعاد، ويتم ذلك مع صور الماسح الضوئي لاستهداف الورم مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة سوف تطور العرض العلاجي للسرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما ستسهم بشكل كبير في تحسين رعاية المرضى بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بطنجة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الخدمة ستخفف على المرضى والمصابين تكاليف وعناء السفر إلى مراكز استشفائية بجهات أخرى لتلقي هذا النوع من العلاجات.