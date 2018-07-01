 سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البرلماني وهـبي يجـر الوزير ســاجد للمساءلة البرلمانية | بوليتيك

البرلماني ''وهـبي'' يجـر الوزير ''ســاجد'' للمساءلة البرلمانية

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل | ثقافة و فنون

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي | ثقافة و فنون

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال | دولي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال

هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة | مجتمع

هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة

فاجعة تهز قلعة السراغنة..مصرع طفلين غرقا داخل صهريج | حوادث و حقوق

فاجعة تهز قلعة السراغنة..مصرع طفلين غرقا داخل صهريج

فيديو خطير جدا...شوفو فين وصلات الزعامة...لص يقتحم منزل بالدشيرة الجهادية في واضحة النهار | حوادث و حقوق

فيديو خطير جدا...شوفو فين وصلات الزعامة...لص يقتحم منزل بالدشيرة الجهادية في واضحة النهار

بالفيديو..ضريح سيدي بوتالف طلع فالجزائر ماشي فالمغرب | مجتمع

بالفيديو..ضريح ''سيدي بوتالف'' طلع فالجزائر ماشي فالمغرب

سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة | مجتمع

سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 01:43 سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة | مجتمع
سار..تقنية جديدة لعلاج السرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة
أجرى فريق طبي متخصص في علاج الأشعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج السرطان بطنجة أمس الخميس، الحصة الأولى من حصص العلاج الإشعاعي الموضعي لعلاج سرطان بطانة الرحم، حيث استفاد

شوف تيفي

أجرى فريق طبي متخصص في علاج الأشعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج السرطان بطنجة أمس الخميس، الحصة الأولى من حصص العلاج الإشعاعي الموضعي لعلاج سرطان بطانة الرحم، حيث استفاد من حصة هذا العلاج الإشعاعي سيدة مصابة بمرض سرطان بطانة الرحم.

وتعتبر هذه التقنية الحديثة حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' سابقة من نوعها في علاجات السرطان على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي تعد شكلا من أشكال العلاج الإشعاعي الموضعي، الذي يعرض نسيج الورم لجرعة عالية من الإشعاع مؤقتًا، كما أن تخطيط هذا العلاج هو ثلاثي الأبعاد، ويتم ذلك مع صور الماسح الضوئي لاستهداف الورم مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة سوف تطور العرض العلاجي للسرطان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما ستسهم بشكل كبير في تحسين رعاية المرضى بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بطنجة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الخدمة ستخفف على المرضى والمصابين تكاليف وعناء السفر إلى مراكز استشفائية بجهات أخرى لتلقي هذا النوع من العلاجات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

خدمة تقنية علاج السرطان المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة | مجتمع

هذه حقيقة تسجيل صوتي منسوب لمعتقل على خليفة أحداث الحسيمة يوجد بسجن عكاشة

بالفيديو..ضريح سيدي بوتالف طلع فالجزائر ماشي فالمغرب | مجتمع

بالفيديو..ضريح ''سيدي بوتالف'' طلع فالجزائر ماشي فالمغرب

332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018 | مجتمع

332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018

خطير..شابة متزوجة بغات تنتاحر بطريقة خطيرة بعدما ضاربات مع راجلها وها أشنو وقع ليها بمراكش | مجتمع

خطير..شابة متزوجة بغات تنتاحر بطريقة خطيرة بعدما ضاربات مع راجلها وها أشنو وقع ليها بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وزير الصحة يطلب الدعم الأمني من الحموشي بالمستشفيات العمومية | شوف الصحافة
منذ 39 دقيقة

وزير الصحة يطلب الدعم الأمني من الحموشي بالمستشفيات العمومية

بالفيديو: شيخ يتنبأ .. زلزال كبير سيضرب العالم في هذا التاريخ!‎ | قنوات أخرى

بالفيديو: شيخ يتنبأ .. زلزال كبير سيضرب العالم في هذا التاريخ!‎

القمر الأحمر في سماء الدار البيضاء وهاشنو قال مغربي شاف الخسوف لأول مرة | بــووز

القمر الأحمر في سماء الدار البيضاء وهاشنو قال مغربي شاف الخسوف لأول مرة

خبر اليوم..رغــم غلاء التذاكر الجماهير الرجاوية تضحي لحضور مباراة أسيك ميموزا‎ | خبر اليوم

خبر اليوم..رغــم غلاء التذاكر الجماهير الرجاوية تضحي لحضور مباراة أسيك ميموزا‎

﻿

آخر المستجدات

البرلماني وهـبي يجـر الوزير ســاجد للمساءلة البرلمانية | بوليتيك
منذ 6 دقائق

البرلماني ''وهـبي'' يجـر الوزير ''ســاجد'' للمساءلة البرلمانية

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل | ثقافة و فنون

سعد لمجرد يعود لجماهيره الأسبوع المقبل

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي | ثقافة و فنون

بالفيديو..هدم مطعم فنان مشهور والأخير يبكي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال | دولي

البنك الدولي يكشف تراجع الجزائر إلى الرتبة 117 عالميا في هذا المجال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.