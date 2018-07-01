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وفاة عميدة البشرية عن سن 117 سنة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 01:41 وفاة عميدة البشرية عن سن 117 سنة | دولي
وفاة عميدة البشرية عن سن 117 سنة
أعلنت اليابان الجمعة وفاة أكبر إنسان معمر في العالم، و هي امرأة تدعى تشيو مياكو قد توفيت عن عمر 117 عاما، حيث كشفت سلطات منطقة كاناغاوا في جنوب طوكيو، مسقط رأس مياكو، أنها فارقت الحياة يوم الأحد

شوف تيفي

أعلنت اليابان الجمعة وفاة أكبر إنسان معمر في العالم، و هي امرأة تدعى تشيو مياكو قد توفيت عن عمر 117 عاما، حيث كشفت سلطات منطقة كاناغاوا في جنوب طوكيو، مسقط رأس مياكو، أنها فارقت الحياة يوم الأحد الماضي.

وكانت هذه المرأة، التي ولدت في الثاني من ماي سنة 1901، قد حصلت على لقب أكبر إنسان معمر على وجه الأرض، بعد وفاة اليابانية نابي تاجيما في أبريل الماضي، أيضا عن عمر 117 سنة.

وتقول عائلة مياكو إنها كانت محبوبة وتتعامل بلطف مع الآخرين، وكانت تحب السوشي، وهواية فن الخط، التي ظلت تمارسها حتى وقت قريب من وفاتها، حيث لم يتم الإعلان بعد عن الشخص الذي سيحصل على اللقب بعد مياكو.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة اليابانية إن كاني تاناكا، البالغة من العمر 115 عاما، أصبحت الآن أكبر اليابانيين عمرا.

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