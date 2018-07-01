332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018 ﻿

بلغ العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017-2018، 332 نزيلة ونزيلا.

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بلغ العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017-2018، 332 نزيلة ونزيلا.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح بلغت 43 في المئة من النزلاء الذين اجتازوا الدورتين العادية والاستدراكية، وذلك بزيادة 16 في المئة مقارنة بنسبة النجاح المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.

وسجلت المندوبية العامة أن نسبة الناجحين بميزات ''حسن جدا'' و''حسن'' و''مستحسن'' بلغت 19.57 في المئة من مجموع النزلاء الناجحين.