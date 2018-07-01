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332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 01:31 332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018 | مجتمع
332 نزيلا بالمؤسسات السجنية يحصلون على شهادة الباكالوريا لموسم 2017-2018
بلغ العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017-2018، 332 نزيلة ونزيلا.

شوف تيفي

بلغ العدد الإجمالي لنزلاء المؤسسات السجنية الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2017-2018، 332 نزيلة ونزيلا.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح بلغت 43 في المئة من النزلاء الذين اجتازوا الدورتين العادية والاستدراكية، وذلك بزيادة 16 في المئة مقارنة بنسبة النجاح المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.

وسجلت المندوبية العامة أن نسبة الناجحين بميزات ''حسن جدا'' و''حسن'' و''مستحسن'' بلغت 19.57 في المئة من مجموع النزلاء الناجحين.

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شوف تيفي المغرب المؤسسات السجنية شهادة الباكالوريا

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