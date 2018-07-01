حامل تضع مولودها على متن طائرة و تقوم برميه في الحمام ﻿

تركت امرأة مولودها الذي وضعته داخل طائرة ميتا في الحمام، في رحلة جوية بين مدينتين هنديتين.

شوف تيفي :

تركت امرأة مولودها الذي وضعته داخل طائرة ميتا في الحمام، في رحلة جوية بين مدينتين هنديتين.

وذكرت الشبكة الانجليزية ''بي بي سي BBC''، أن امرأة كانت على متن طائرة في رحلة داخلية في الهند من مدينة ''غواهاتي'' إلى مدينة ''نيودلهي''، قامت برمي رضيع حديث الولادة في الحمام.

وعثر طاقم الطائرة التابعة لشركة ''أير آسيا'' الهندية على الطفل قبل دقائق من هبوط الطائرة الخميس، و اخبروا في الحين عناصر الشرطة، التي استجوبت بدورها كل النساء اللواتي كن على متن الطائرة، واعترفت امرأة بعمر 19 عاما بأنها ولدت الطفل أثناء رحلتها على الطائرة.

ويشار إلى أن شرطة المطار قد سجلت الحالة وفتحت تحقيقا في القضية.