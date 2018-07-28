 مؤلم و بالصورة.. قاصر حاول ''الحريك'' وها أشنو وقع ليه تحت عجلات الحافلة بطنجة ﻿
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مؤلم و بالصورة.. قاصر حاول ''الحريك'' وها أشنو وقع ليه تحت عجلات الحافلة بطنجة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 00:44 مؤلم و بالصورة.. قاصر حاول الحريك وها أشنو وقع ليه تحت عجلات الحافلة بطنجة | حوادث و حقوق
مؤلم و بالصورة.. قاصر حاول ''الحريك'' وها أشنو وقع ليه تحت عجلات الحافلة بطنجة
انتهى حلم طفل قاصر ببلوغ الضفة الأخرى عبر الهجرة السرية بمأساة حقيقية، فبعدما حاول التسلل إلى إحدى الحافلات الكبيرة، فشل في ذلك وما كان من الحافلة إلا أن داست عليه وعلى أحلامه وتوفي في الحين بمدينة

شوف تيفي

انتهى حلم طفل قاصر ببلوغ الضفة الأخرى عبر الهجرة السرية بمأساة حقيقية، فبعدما حاول التسلل إلى إحدى الحافلات الكبيرة، فشل في ذلك وما كان من الحافلة إلا أن داست عليه وعلى أحلامه وتوفي في الحين بمدينة طنجة اليوم الجمعة.

الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية لهذا القاصر خلقت ألما وأسفا في نفوس رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن طريقة الحادثة كانت مروعة.

ووقعت الحادثة في مدخل حي ''البرانص'' بمدینة طنجة، حيث كان الضحية البالغ من العمر 16 سنة، معلقا بخلفية الحافلة الحاملة لترقيم دولي، قبل أن تنزل قدمه على الأرض، وهو ما أدى لدهسه من طرف الشاحنة على مستوى الرأس.

وقد حلت السلطات المحلية وعناصر الأمن بعين المكان، حیث نقل الضحية إلى قسم الأموات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس طنجة، فيما فتح تحقيق في الموضوع، وتم اقتياد سائق الحافلة إلى مقر ولاية أمن طنجة للتحقيق معه في الحادث.

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حادثة هجرة سرية طنجة المغرب شوف تيفي

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