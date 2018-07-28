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هادشي بزاف.. مرة أخرى مافيا العقار تنصب على مغاربة في ملايين الدراهم بالسعيدية وها كيفاش

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 00:22 هادشي بزاف.. مرة أخرى مافيا العقار تنصب على مغاربة في ملايين الدراهم بالسعيدية وها كيفاش | مجتمع
هادشي بزاف.. مرة أخرى مافيا العقار تنصب على مغاربة في ملايين الدراهم بالسعيدية وها كيفاش
تمكنت مافيا العقار بالجهة الشرقية من النصب على عدد من المواطنين المغاربة في ملايين السنتيمات، حسب ما كشفه أحد الضحايا في اتصال مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة.

شوف تيفي

تمكنت مافيا العقار بالجهة الشرقية من النصب على عدد من المواطنين المغاربة في ملايين السنتيمات، حسب ما كشفه أحد الضحايا في اتصال مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة.

وقال الضحية ''ع'' في اتصاله مع شوف تيفي أنه رفقة شخصين اقتنوا شقق بالسعيدية بثمن 70 مليون للشقة الواحدة، ولديهم ما يثبت ذلك من وثائق تم توثيقها بالبلدية بالسعيدية، وأعطيت لهم وعودا بالحصول على شققهم هذه الأيام، وعند الانتقال إلى عين المكان وجدوا أنفسهم أمام مافيا عقار قوية تطيح بضحاياها باحترافية عالية، وطوابع مزورة تستخدمها في تمويه الضحايا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المافيا نصبت على مجموعة من الأشخاص في شقق في مدينة السعيدية، ولجأ أغلبهم إلى الطرق القانونية قبل أن يصطدم بواقع مرير، سنعود إلى تفاصيله لاحقا.

وأكد الضحية في حديثه أن أحد أعضاء المافيا هرب إلى خارج المغرب، بعد أن تقاطرت الشكايات القضائية بخصوصه، في الوقت الذي تم لقاء بالصدفة مع أحد الذين كانوا ضمن أعضاء الشركة التي باعت الشقق وهو صاحب السيارة التي تظهر من خلال الفيديو.

وأشار المصدر ذاته أن الضحية الآخر الذي يظهر فوق سيارة أحد أعضاء الشركة فهو من تكلف ببعض الأشغال، حيث تم النصب عليه في أزيد من 200 مليون سنتيم، 150 مليون منها كلها شيكات باسمه إن لم يدفع مبالغها فإنه سيصبح مهددا بالسجن.

وأكد ذات المصدر أن هذه المافيا توسعت أنشطتها في الجهة الشرقية بالخصوص، مشيرا إلى أن الكاتبة التي كانت تشتغل مع أعضاء هذه الشركة والتي تمت الصفقة أمامها تم تهديدها، إلا أنها أكدت أنها ستصطف إلى الحق وستقول الحقيقة رغم التهديد، حسب ما كشفه المصدر ذاته.

‫شوف تيفي

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مافيا العقار شقق السعيدية المغرب شوف تيفي

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