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مثير وبالصور..على غرار باقي مدن المملكة.. عملية خسوف القمر من تطوان ..و هكذا أصبح لونه أحمرا

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 23:39 مثير وبالصور..على غرار باقي مدن المملكة.. عملية خسوف القمر من تطوان ..و هكذا أصبح لونه أحمرا | مجتمع
مثير وبالصور..على غرار باقي مدن المملكة.. عملية خسوف القمر من تطوان ..و هكذا أصبح لونه أحمرا
في إطار العملية التي يعرفها الفضاء ليلة الجمعة السبت ولم يشهد لها مثيل منذ 83 سنة تقريبا، تجمهر مواطنون بمدينة تطوان في عز الصيف لمشاهدة القمر الذي أصبح لونه أحمرا.

شوف تيفي

في إطار العملية التي يعرفها الفضاء ليلة الجمعة السبت ولم يشهد لها مثيل منذ 83 سنة تقريبا، تجمهر مواطنون بمدينة تطوان في عز الصيف لمشاهدة القمر الذي أصبح لونه أحمرا.

 ويظهر من خلال الصور تغيير لون القمر عبر مراحل الخسوف التي يشهدها الفضاء، كما يشهد نفس العملية العالم بأسره مع فروق التوقيت.

ويشاهد الملايين في المغرب والوطن العربي كوكب المريخ بشكل استثنائي فى السماء قرب القمر، ويظهر كنقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة، وذلك تزامنا مع خسوف القمر الكلي، والذى يكون بدوره فى حالة التقابل، وهو أفضل تقابل يحدث له منذ العام 2003

 

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خسوف القمر الأحمر فضاء تطوان شوف تيفي المغرب

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