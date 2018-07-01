العثماني يضع الفيتو على حضور بن كيران وحامي الدين لملتقى 14 لشبيبة '' البيجيدي '' بالدارالبيضاء ﻿

أسر مصدر من البيجيدي بأن أوامر صارمة لا تراجع فيها من سعد الدين العثماني وضعت الفيتو على حضور ابن كيران وحامي الدين.. الأول بتصريحاته وتماديه في خطاباته القابلة لكل التأويلات.. وحامي الدين الذي

'' شوف تيفي '' : الدارالبيضاء

أسر مصدر من البيجيدي بأن أوامر صارمة لا تراجع فيها من سعد الدين العثماني وضعت الفيتو على حضور ابن كيران وحامي الدين.. الأول بتصريحاته وتماديه في خطاباته القابلة لكل التأويلات.. وحامي الدين الذي انتقد الملكية في الحوار الداخلي بضاية الرومي بالخميسات بكونها عائقا كبيرا للتنمية ودفعت بقادة الحزب إلى مزيد من التبريرات وطرد ثلاث صحافيين من الموقع الرسمي للحزب.

وأضاف المصدر حتى لا يتم إغضاب الحلفاء داخل الحكومة بتصريحات مستفزة خصوصا أن شبيبة البجيدي تدين بالولاء الكامل إلى ابن كيران.

وتنظم شبيبة العدالة والتنمية الذراع الشبابي للحزب الحاكم بالمغرب تحت شعار '' تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديمقراطي '' بمشاركة حوالي 3000 من شباب وشابات الحزب الذين يتم انتدابهم من الجهات والأقاليم من أجل تعبئتهم واحتكاكهم في ملتقاها الوطني السنوي بالدار البيضاء من فاتح غشت إلى الثامن منه، نظرا لحجم الضيوف الذين يحضرون الملتقى وكذلك التعبئة واللوجستيك التنظيمي والمالي الكبير الذي يؤطر الحدث.

وتنظم الدورة 14 ضمن سياقات وطنية اتسمت بإعفاء ابن كيران واستفراد تيار الإستوزار بالقرارات الحزبية واعتكاف ابن كيران في منزله حتى لا يساهم في مزيد من تصدع الحزب وانهيار شعبيته بالقرارات التي مست الطبقة المتوسطة وأضرت بها.

وتعرف الدورة 14 كباقي الدورات السابقة نقاشات سياسية وفكرية و تعتبر حدثا سياسيا له أهميته القصوى تنضاف إلى هذا اهتمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية بمتابعة الحدث وتغطيته وهو ما يجعل ملتقى شبيبة الحزب الحاكم مناسبة لا تقل أهمية عن مؤتمرات اختيار وانتخاب قياداته.

من جانبه أكد أمكراز محمد، الكاتب الوطني للشبيبة وعضو الأمانة العامة البجيدي أن دورة هذه السنة تأتي في سياق خاص ستكون الشبيبة في مستوى تحدياته وستبرهن للجميع أنها معبأة فعليا وعلى أعلى مستوى، وأن الملتقى الوطني سيعرف مفاجآت كبيرة وستعكس أنشطته شعاره الذي اختير عن وعي تام ليعكس انشغالات شبيبة العدالة والتنمية بقضايا الأمة والوطن وفِي مقدمتها ولأسباب يعرفها الجميع حماية الخيار الديمقراطي.