 عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـ''نحيلة'' في كازا وها كيفاش شدوه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصور..على غرار باقي مدن المملكة.. عملية خسوف القمر من تطوان ..و هكذا أصبح لونه أحمرا | مجتمع

مثير وبالصور..على غرار باقي مدن المملكة.. عملية خسوف القمر من تطوان ..و هكذا أصبح لونه أحمرا

العثماني يضع الفيتو على حضور بن كيران وحامي الدين لملتقى 14 لشبيبة البيجيدي بالدارالبيضاء | بوليتيك

العثماني يضع الفيتو على حضور بن كيران وحامي الدين لملتقى 14 لشبيبة '' البيجيدي '' بالدارالبيضاء

عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـنحيلة في كازا وها كيفاش شدوه | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـ''نحيلة'' في كازا وها كيفاش شدوه

عاجل..الشاعر والصحافي حسن نجمي يدخل العناية المركزة | حوادث و حقوق

عاجل..الشاعر والصحافي حسن نجمي يدخل العناية المركزة

غير متوقع..غياب شبه تام لنجوم مصر عن جنازة النجمة الراحلة هياتم وها علاش | ثقافة و فنون

غير متوقع..غياب شبه تام لنجوم مصر عن جنازة النجمة الراحلة هياتم وها علاش

مباشر صلاة خسوف القمر من المسجد الأقصى المبارك | بووز

مباشر صلاة خسوف القمر من المسجد الأقصى المبارك

سرقة سلاح ناري يستنفر مصالح الدرك بتيزنيت | حوادث و حقوق

سرقة سلاح ناري يستنفر مصالح الدرك بتيزنيت

بالفيديو..ولاية أمن الدار البيضاء تحتفي بأبناء رجال الأمن المتفوقين في الباكالوريا | بوليتيك

بالفيديو..ولاية أمن الدار البيضاء تحتفي بأبناء رجال الأمن المتفوقين في الباكالوريا

بث مباشر لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ 21‎ | بووز

بث مباشر لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ 21‎

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـ''نحيلة'' في كازا وها كيفاش شدوه

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 22:24 عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـنحيلة في كازا وها كيفاش شدوه | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـ''نحيلة'' في كازا وها كيفاش شدوه
توصلت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة بإخبارية تفيد أن المجرم الخطير المبحوث عنه والملقب بـ''نحيلة''، يوجد بمنزله بالبرنوصي حيث يقطن رفقة والدته، ما جعل المصالح الأمنية تقوم بحراسة

 شوف تيفي

توصلت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة بإخبارية تفيد أن المجرم الخطير المبحوث عنه والملقب بـ''نحيلة''، يوجد بمنزله بالبرنوصي حيث يقطن رفقة والدته، ما جعل المصالح الأمنية تقوم بحراسة سرية لعين المكان، وتعتقله بطريقة هوليودية بعدما كان يهم بالصعود إلى منزله متخفي بحي القدس، حسب ما كشفه مصدر ''شوف تيفي''.

 وأضاف المصدر ذاته أن ''نحيلة'' من مواليد 1997 كان مبحوثا عنه بموجب عدد من مذكرات البحث، حيث تلقت لوحدها المصالح الأمنية بالبرنوصي زناتة أكثر من 30 شكاية بخصوصه إذ كان يمارس سرقة ضحاياه تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في حق الفتيات والنساء على حد سواء.

 وبعد تضييق الخناق عليه من طرف أفراد الأمن وتكثيف حملات البحث عنه، سافر ''نحيلة'' إلى مدن شمال المغرب من أجل الهجرة السرية، حيث لم يستطع القيام بذلك، وعاد أدراجه إلى البرنوصي حيث تم اعتقاله.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتقال البرنوصي المغرب شوف تيفي نحيلة أمن البرنوصي زناتة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الشاعر والصحافي حسن نجمي يدخل العناية المركزة | حوادث و حقوق

عاجل..الشاعر والصحافي حسن نجمي يدخل العناية المركزة

سرقة سلاح ناري يستنفر مصالح الدرك بتيزنيت | حوادث و حقوق

سرقة سلاح ناري يستنفر مصالح الدرك بتيزنيت

عاجل..بيكوب على متنها 16 عاملة في الفلاحة تقلبات ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل..بيكوب على متنها 16 عاملة في الفلاحة تقلبات ضواحي الجديدة

خسائر مادية جسيمة بعد احتراق مطعم في قلب مدينة مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خسائر مادية جسيمة بعد احتراق مطعم في قلب مدينة مراكش وها أشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب الشاطئ..شباب مغاربة..الديوتي هو اللي كيخلي مراتو تعوم بالمايو فالبحر..شوفو باش جاوبوهم العيالات | نسولو الناس
منذ 45 دقيقة

من قلب الشاطئ..شباب مغاربة..الديوتي هو اللي كيخلي مراتو تعوم بالمايو فالبحر..شوفو باش جاوبوهم العيالات

عاجل وبالفيديو.. هكذا بدأ خسوف القمر من أثينا وظهور للقمر الدموي‎ | قنوات أخرى

عاجل وبالفيديو.. هكذا بدأ خسوف القمر من أثينا وظهور للقمر ''الدموي''‎

سابقة ..عروسة بمكناس تُفاجئ زوجها ..شوفو الكادو اللي دارت ليه نهار العرس | بــووز

سابقة ..عروسة بمكناس تُفاجئ زوجها ..شوفو الكادو اللي دارت ليه نهار العرس

بالفيديو..تفاصيل خطيرة حول جريمة القتل التي هزت البرنوصي بعد الفجــر على لسان عائلة القتيل..قتلولينا خويا بـاللقاط وحيدو لصاحبو سروالو | بــووز

بالفيديو..تفاصيل خطيرة حول جريمة القتل التي هزت البرنوصي بعد الفجــر على لسان عائلة القتيل..قتلولينا خويا بـ''اللقاط'' وحيدو لصاحبو سروالو

﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصور..على غرار باقي مدن المملكة.. عملية خسوف القمر من تطوان ..و هكذا أصبح لونه أحمرا | مجتمع
منذ 30 دقيقة

مثير وبالصور..على غرار باقي مدن المملكة.. عملية خسوف القمر من تطوان ..و هكذا أصبح لونه أحمرا

العثماني يضع الفيتو على حضور بن كيران وحامي الدين لملتقى 14 لشبيبة البيجيدي بالدارالبيضاء | بوليتيك

العثماني يضع الفيتو على حضور بن كيران وحامي الدين لملتقى 14 لشبيبة '' البيجيدي '' بالدارالبيضاء

عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـنحيلة في كازا وها كيفاش شدوه | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـ''نحيلة'' في كازا وها كيفاش شدوه

عاجل..الشاعر والصحافي حسن نجمي يدخل العناية المركزة | حوادث و حقوق

عاجل..الشاعر والصحافي حسن نجمي يدخل العناية المركزة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.