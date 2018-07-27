عاجل وبالصور..اعتقال مجرم خطير ملقب بـ''نحيلة'' في كازا وها كيفاش شدوه ﻿

توصلت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة بإخبارية تفيد أن المجرم الخطير المبحوث عنه والملقب بـ''نحيلة''، يوجد بمنزله بالبرنوصي حيث يقطن رفقة والدته، ما جعل المصالح الأمنية تقوم بحراسة

شوف تيفي

توصلت فرقة الدراجين التابعة لمنطقة البرنوصي زناتة بإخبارية تفيد أن المجرم الخطير المبحوث عنه والملقب بـ''نحيلة''، يوجد بمنزله بالبرنوصي حيث يقطن رفقة والدته، ما جعل المصالح الأمنية تقوم بحراسة سرية لعين المكان، وتعتقله بطريقة هوليودية بعدما كان يهم بالصعود إلى منزله متخفي بحي القدس، حسب ما كشفه مصدر ''شوف تيفي''.

وأضاف المصدر ذاته أن ''نحيلة'' من مواليد 1997 كان مبحوثا عنه بموجب عدد من مذكرات البحث، حيث تلقت لوحدها المصالح الأمنية بالبرنوصي زناتة أكثر من 30 شكاية بخصوصه إذ كان يمارس سرقة ضحاياه تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في حق الفتيات والنساء على حد سواء.

وبعد تضييق الخناق عليه من طرف أفراد الأمن وتكثيف حملات البحث عنه، سافر ''نحيلة'' إلى مدن شمال المغرب من أجل الهجرة السرية، حيث لم يستطع القيام بذلك، وعاد أدراجه إلى البرنوصي حيث تم اعتقاله.