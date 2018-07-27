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غير متوقع..غياب شبه تام لنجوم مصر عن جنازة النجمة الراحلة هياتم وها علاش

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 21:46 غير متوقع..غياب شبه تام لنجوم مصر عن جنازة النجمة الراحلة هياتم وها علاش | ثقافة و فنون
غير متوقع..غياب شبه تام لنجوم مصر عن جنازة النجمة الراحلة هياتم وها علاش
بعد حياة صاخبة في عالم الفن والأضواء والشهرة، يبدو أن هياتم أرادت أن يكون مشهد رحيلها مختلفا، خصوصا بعدما غاب نجوم مصر عن جنازتها إلا القليل جدا منهم.

شوف تيفي

بعد حياة صاخبة في عالم الفن والأضواء والشهرة، يبدو أن هياتم أرادت أن يكون مشهد رحيلها مختلفا، خصوصا بعدما غاب نجوم مصر عن جنازتها إلا القليل جدا منهم.

 وكشفت مصادر مصرية أن هياتم قبل رحيلها أوصت عددا من أفراد أسرتها بأن يتم دفنها بدون صخب أو ضجيج، ليكون تشييع جثمانها إلى مثواها الآخير هادئا، وهو ما سعى أفراد أسرتها إلى تنفيذه.

 وتم مساء اليوم الجمعة تشييع جنازة هياتم، إذ توافد عدد كبير من عائلتها إلى المستشفى التي كانت تعالج بها، لاستخراج تصاريح الدفن، ليتم دفنها بمقابر الأسرة.

 وظهر من خلال صور تم تداولها وجود أشرف زكي نقيب الممثلين في مقدمة المشيعين، في حين غاب كبار النجوم الذين كانت معهم الراحلة هياتم معادلة صعبة في أعمالهم الفنية.

 ورحلت هياتم عن عالمنا بعد ظهر اليوم الجمعة 27 يوليوز، بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان القولون، وذلك عن عمر يناهز 68 عاما.

‫شوف تيفي

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هياتم وفاة مصر المغرب شوف تيفي

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