سرقة سلاح ناري يستنفر مصالح الدرك بتيزنيت ﻿

استنفرت مصالح الدرك الملكي بجميع تراب إقليم تيزنيت منذ يوم أمس مختلف أجهزتها من أجل فك لغز سرقة سلاح ناري عبارة عن ''بندقية صيد'' وخراطيش من منزل بدوار ''إكرار'' سيدي عبد الرحمان'' التابع للنفوذ الترابي

شوف تيفي:تيزنيت

استنفرت مصالح الدرك الملكي بجميع تراب إقليم تيزنيت منذ يوم أمس مختلف أجهزتها من أجل فك لغز سرقة سلاح ناري عبارة عن "بندقية صيد" وخراطيش من منزل بدوار "إكرار" سيدي عبد الرحمان" التابع للنفوذ الترابي لجماعة أكلو

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فقد تفاجأ صاحب منزل بالدوار السالف الذكر باختفاء بندقية صيد كان يتحيزها إلى جانب كمية هامة من الخراطيش الخاصة بها، وهو ما حذا به إلى إخطار مصالح الدرك الملكي بسرية أكلو ، والتي اعلنت حالة استنفار قصوى، ودخلت في سباق مع الزمن من أجل الوصول للسارقين المفترضين لهذا السلاح الناري، قبل أن يصل لأيادي غير آمنة، قد تستعمله في أشياء غير محسوبة العواقب، خصوصا وأن إقليم تيزنيت شهد قبل شهور فقط جرائم مروعة بين مافيات تهريب الممنوعات، استعملت فيها الأسلحة النارية، وراح ضحيتها شخصين رميا بالرصاص.

هذا، وفتحت عناصر المركز القضائي والترابي للدرك الملكي بسرية تيزنيت تحقيقات معمقة وموسعة من أجل فك طلاسيم اختفاء هذا السلاح الناري بغية الإهتداء للمشتبه فيهم بسرقته.