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بالفيديو..ولاية أمن الدار البيضاء تحتفي بأبناء رجال الأمن المتفوقين في الباكالوريا

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 19:28 بالفيديو..ولاية أمن الدار البيضاء تحتفي بأبناء رجال الأمن المتفوقين في الباكالوريا | بوليتيك
بالفيديو..ولاية أمن الدار البيضاء تحتفي بأبناء رجال الأمن المتفوقين في الباكالوريا
احتضن مقر ولاية أمن الدار البيضاء يوم الجمعة 27 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة : 11 صباحا؛ حفلا تم الاحتفاء فيه بالتلاميذ المتفوقين من أبناء رجال الأمن برسم امتحانات الباكالوريا 2017-2018؛ وقد ترأس أطوار هذا

شوف تيفي

 احتضن مقر ولاية أمن الدار البيضاء يوم الجمعة 27 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة : 11 صباحا؛ حفلا تم الاحتفاء فيه بالتلاميذ المتفوقين من أبناء رجال الأمن برسم امتحانات الباكالوريا 2017-2018؛ وقد ترأس أطوار هذا الاحتفال والي أمن الدار البيضاء مرفوقا بالعامل مدير الشؤون العامة بولاية جهة الدار البيضاء-سطات،وذلك بحضور رؤساء المناطق والمصالح الولائية وأسر التلاميذ المتفوقين.

وفي غضون هذا الحفل الذي افتتح بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم، أوضح والي أمن الدار البيضاء في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا الحفل أقيم لمشاطرة الأسرة الأمنية أفراح النجاح والتفوق, وهو الأمر الذي جاء تنزيلا وتنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني الذي أبى إلا أن يشجع أبناء موظفي الشرطة على مزيد من الجد والتحصيل.


كما نقل إلى التلاميذ المتفوقين المحتفى بهم التهاني الشخصية للمدير العام للأمن الوطني؛ ومتمنياته لهم بالمزيد من التوفيق والسداد في مساراتهم العلمية والدراسية، وأبرز والي أمن الدار البيضاء أن هذا الحفل بمثابة انطلاقة لتكريس وإشاعة ثقافة التميز والتفوق؛ وذلك بفضل النموذج الموجه الذي يسعى المدير العام لأمن الوطني إلى إقراره وترسيخه عن طريق الدعم الاجتماعي لأسر المنتسبين للمديرية العامة للأمن الوطني؛ وذلك بتحسين الظروف الاجتماعية لعموم موظفي الأمن الوطني من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر عن طريق الإنجازات والاتفاقيات والشراكات التي تجريها المصالح الاجتماعية للأمن الوطني لفائدة منتسبيها؛ أو من خلال الاعتناء بأبناء الشرطيين وأيتام الأمن الوطني.

وشكر والي أمن الدار البيضاء المؤسسات التعليمية والأطر التربوية التي شاركت في تحقيق هذا النجاح؛ مع التنويه بمجهودات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء- سطات.

واختتم كلمته بتجديد آيات الولاء والإخلاص للملك محمد السادس ن وقد شهد الحفل تسليم هدايا للمتفوقين الستة المحتفى بهم مقدمة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني؛ كما اختتم بحفل شاي والتقاط صور.

 

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شوف تيفي الأمن الوطني الدار البيضاء محمد السادس رجال الحموشي

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