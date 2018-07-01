خــاص:هذه هي المدينة التي ستحتضن احتفالات عيد العرش و حفل الولاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيُحيي احتفالات عيد العرش يوم الإثنين 30 يوليوز بمدينة طنجة، وسيلقي خطاب العرش من قصر مرشان يوم الثلاثاء 31 يوليوز.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيُحيي احتفالات عيد العرش يوم الإثنين 30 يوليوز بمدينة طنجة، وسيلقي خطاب العرش من قصر مرشان يوم الثلاثاء 31 يوليوز.

و كشفت ذات المصادر، أن حفل الولاء سيقام بمدينة تطوان التي تزينت لهذه المناسبة حيث بدأت الاستعدادات بمختلف المناطق .

و يعتبر عيد العرش مناسبة لتجديد الولاء للملك من مناطق الشمال التي حظيت خلال السنوات الأخيرة بشرف احتضان احتفالات عيد العرش، حيث أقيمت احتفالات هذه المناسبة في السنة الماضية بمدينة طنجة وقبلها بمدينة تطوان .