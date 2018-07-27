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المقاطعة وصلات للجزائر..منع حفل غنائي بالصلاة+فيديو وصور

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 17:46 المقاطعة وصلات للجزائر..منع حفل غنائي بالصلاة+فيديو وصور | دولي
المقاطعة وصلات للجزائر..منع حفل غنائي بالصلاة+فيديو وصور
نشرت مجموعة من الصفحات بالجزائر، يومه الجمعة 27 يوليوز، مجموعة من الصور والفيديوهات، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام مجموعة من الجزائريين، بمقاطعة ومنع إقامة حفل غنائي بمدينة ورقلة من

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات بالجزائر، يومه الجمعة 27 يوليوز، مجموعة من الصور والفيديوهات، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام مجموعة من الجزائريين، بمقاطعة ومنع إقامة حفل غنائي بمدينة ورقلة من خلال الصلاة أمام المنصة التي كانت ستحتضن هذا الحفل.

وحسب هذه الصفحات فإن آلاف الجزائريين القاطنين بمدينة ورقلة، اختاروا الاحتجاج بطريقة حضارية من خلال آداء صلاة العشاء أمام منصة الحفل وهو ما دفع بالسلطات إلى إلغاء الحفل الغنائي، خاصة بعد رفع المتواجدين بعين المكان بعد الصلاة مجموعة من الشعارات.

وطالب المشاركون في "مقاطعة" الحفل الغنائي بمجموعة من المطالب الاجتماعية من بينها التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية، بدل تنظيم هذه الحفلات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجزائر الصلاة ورقلة الاحتجاج الشعارات

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