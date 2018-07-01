بنشمــاس يكشف حقيقة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين ﻿

كشفت رئاسة مجلس المستشارين أن بعض المنابر الإعلامية الوطنية تداولت أخبارا مغلوطة تتعلق بلجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين (لجنة 13)، مؤكدة أنها مبنية على معطيات غير صحيحة ، وافتراءات هدفها

شوف تيفي:

كشفت رئاسة مجلس المستشارين أن بعض المنابر الإعلامية الوطنية تداولت أخبارا مغلوطة تتعلق بلجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين (لجنة 13)، مؤكدة أنها مبنية على معطيات غير صحيحة ، وافتراءات هدفها قلب الحقائق بهدف التشويش على صورة المجلس لدى الرأي العام والإساءة إلى مسؤوليه.

وأضـــافت رئاسة المجلس في "بيان" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن هذا الوضع لا بد أن يستدعي التوضيح حيث أن "اللجنة المذكورة اشتغلت في ظروف سليمة وبتعاون مع مكتب المجلس الذي مدها بكل المعطيات الضرورية وقدم لها كل التوضيحات اللازمة؛ وأن رئاسة المجلس تنفي نفيا قاطعا ادعاءات ومزاعم تدخلها في عمل اللجنة، بل وتنأى عن نفسها بحكم مسؤوليتها الدستورية، عن أي تدخل مهما كانت صيغته في عمل هذه اللجنة، فبالأحرى أن تحرف مضامين التقرير وتسقط بعض توصياته، بل والأكثر من ذلك تتحدى أيا كان أن يقدم علانية وبالأدلة ما يفيد تدخلها لضرب استقلالية عمل اللجنة".

وزادت في ذات "البيان" أن رئاسة المجلس "تكذب جملة وتفصيلا ما قيل بشأن التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة"، معتبرة الأمر "مجرد وهم مطبق في مخيلة أصحابه؛ وأن رئاسة المجلس توصلت بتقرير لجنة 13 يوم اختتام دورة أبريل، وتحديدا حين كان رئيس مجلس المستشارين يلقي كلمة اختتام الدورة، علما أنها راسلت مرتين اللجنة المذكورة قصد وضع التقرير في الآجال المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وهناك ما يثبت ذلك من مراسلات لدى الجهة المعنية"

وفيما يتعلق بتقرير لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس، يضيف "البيان" أنه "ستتم إحالته على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الادارية والمالية للمؤسسة التشريعية".

ويؤكد مجلس المستشارين اعتزازه بعمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس تأكيدا لمبادئ الشفافية وإعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، وأنه كيفما كان الحال سيعتمد توصيات اللجنة من أجل بلورة هندسة جديدة في علاقته بالحكومة في مجال إعداد مشروع ميزانية المجلس.