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عاجل..وفاة الفنان المصري الشهير محمد شرف

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 16:47 عاجل..وفاة الفنان المصري الشهير محمد شرف | ثقافة و فنون
عاجل..وفاة الفنان المصري الشهير محمد شرف
فارق الفنان المصري محمد شرف الحياة، قبل قليل من يومه الجمعة، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.

"شوف تيفي"

فارق الفنان المصري محمد شرف الحياة، قبل قليل من يومه الجمعة، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.

وحسب وسائل إعلام مصرية فإن شرف كان يُعانى من مشاكل بالقلب وضيق في التنفس، بعد أزمات صحية متكررة، وتم نقله مؤخرا إلى مستشفى "الحياة" فى الإسكندرية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن شرف، كان قد أكد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر شبكة قنوات dmc، أنه أنفق كل ما يمتلكه من أموال على العلاج وعلى عملية تركيب جهاز فى القلب، فى الوقت الذى وجه فيه الشكر لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، الذى ساهم فى جمع الأموال له من خلال الفنانين، أبرزهم أحمد حلمى، وطارق لطفى، ومحمد هنيدى، وأحمد آدم، وغيرهم.

 

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المغرب شوف تيفي محمد شرف مستشفيات الإسكندرية محمد شرف

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