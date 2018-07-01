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انتخاب السفير المغربي عمر هلال نائبا لرئيس مجلس دورة 2019 بالأمم المتحدة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 16:27 انتخاب السفير المغربي عمر هلال نائبا لرئيس مجلس دورة 2019 بالأمم المتحدة | بوليتيك
انتخاب السفير المغربي عمر هلال نائبا لرئيس مجلس دورة 2019 بالأمم المتحدة
انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالتزكية، عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية، نائبا لرئيس المجلس لدورة سنة 2019 ، باسم القارة الإفريقية.

شوف تيفي:

انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالتزكية، عمر هلال السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية، نائبا لرئيس المجلس لدورة سنة 2019 ، باسم القارة الإفريقية.

وسيمكن هذا المنصب للمملكة، الذي تمت تزكيته يوم أمس الخميس 27 يوليوز، ترؤس قطاعات رئيسية تحت رعاية المجلس، ويتعلق الأمر بقطاعات الاندماج، والشؤون الإنسانية، والأنشطة العملياتية من أجل التنمية، وكذا القطاع المخصص لاجتماعات التنسيق والإدارة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتلتزم المملكة المغربية، خلال فترة ولايتها لدورة سنة 2019 بالمساهمة في الجهود الرامية إلى تحسين أداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتمكن من تعزيز دعمه للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن هذا الانتخاب، يعد عربون ثقة ودعم من قبل المجتمع الدولي ومن بلدان المجموعة شبه الإقليمية لإفريقيا، لجهود المغرب في تنفيذ أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب انتخاب السفير المغربي عمر هلال نائب الرئيس مجلس دورة الأمم المتحدة

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