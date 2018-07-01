حكومة الشباب الموازية تعلن على تشكيل نسختها الثالثة ..وفيسبوكيون: '' قلة ما يدار بقات لينا غي حكومة الأطفال فهاذ البلاد'' ﻿

أعلنت حكومة الشباب الموازية عن تشكيل نسختها الثالثة، وذلك في استمرار لما أسمته بـ'' التجربة الفريدة من نوعها في المغرب والعالم''.

شوف تيفي

أعلنت حكومة الشباب الموازية عن تشكيل نسختها الثالثة، وذلك في استمرار لما أسمته بـ" التجربة الفريدة من نوعها في المغرب والعالم".

وجاء في بلاغ لحكومة الشباب الموازية " بعد نجاح حكومة الشباب خلال الولايتين السابقتين، ها هي حكومة الشباب المغربية التي تأسست سنة 2011 بمبادرة مدنية من منتدى الشباب المغربي، وبعد أكثر من سنة استغرقتها عملية التحضير والانتقاء، تجدد حكومة الشباب هياكلها من أجل انطلاق ولاية جديدة"، وأردفت "بمشاركة شابات وشباب من خيرة الكفاءات المغربية في مجالات مختلفة. هدفها المساهمة بفعالية في إغناء النقاش العمومي في بلادنا ومراقبة وتتبع السياسات العمومية، والعمل على التموقع الإيجابي كقوة اقتراحية فاعلة، برِهان واضح ودقيق؛ وهو الدفاع عن تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب".

وأضــاف ذات البلاغ "ينتظر أن يتم تنظيم حفل رسمي في غضون أسابيع قليلة لتقديم تشكيلة الحكومة الشابة وبرنامج عملها، في حين ينتظر أن يحسم أعضاء الحكومة في اختيار الرئيس الجديد ... ومسألة انتخاب الرئيس الجديد نقاشاً قوياً وغنياً داخل حكومة الشباب التي تراهن على لعب أدوار سياسية مهمة في المرحلة المقبلة، لتكون في مستوى تطلعات الشارع المغربي، في هاته المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي"

وخلف هــذا البلاغ العديد من الانتـقادات الاذعة ولا سيما على بعض الكلمات التي وردت فيه من قبيل "انتخاب الرئيس الجديد نقاشاً قوياً وغنياً داخل حكومة الشباب التي تراهن على لعب أدوار سياسية مهمة في المرحلة المقبلة، لتكون في مستوى تطلعات الشارع المغربي"، حيث علق نشطاء فيسبوكيين " قلة ما يدار بقاتنا غي حكومة الأطفال فهاذ البلاد وبقيتونا غي نتوما ممتلتناش تا الحكومة اللي عندها ميزانية كبيرة عليهم واش مكتحشموش كتقولو رئيس في مستوى تطلعات الشارع المغربي..."، وعلق آخر "هذا راه سميتو التبرهيش الخاوي ماشي حكومة الشباب الموازية البلاد تنقصها الطاقات الشابة التي تحب الوطن وتساهم في تأطير المواطنين، وطاقة شبابية ثورية ماشي حفنة من المتملقين ولاعقي أحذية بعض الأحزاب السياسية..."

وزاد معلقون على ذات البلاغ "من بعد سيتم تأسيس حكومة الأطفال الموازية بصراحة هذا ما يسمى بالعبث بأبها تجلياته بالله عليكم وزراء الحكومة لم يمتتلوا لشعب كيف لشباب الحكومة الموازية المشكل الحقيقي هو أننا (الشعب ) فقدنا الثقة في كل شي بالأحرى هذه الأخيرة وا أسفاه..."

واسترسل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق "آخر ما جاد به العقل التخربيقي البورجوازي المغربي ..قاليك حكومة الشباب ..الله يعطينا ما يدار... اللوائح تضم فقط أشخاص ذو مناصب عليا فما هو المعيار الذي إستعمل لاختيار حكومة شبابية ؟هل النفوذ أم المال ؟... اشمن حكومة واشمن تخلويضا هاذي لي داروه الاولين يديروه لخرين وما هي الاضافة لهذا الشعب باغيين تاكلوا فلوس الشعب وصافي شوهتونا الله يعطيكم شوها..."

وجدير بالذكر أن أعضاء حكومة الشباب الجديدة يمثلون ألواناً سياسية عديدة ، من الأغلبية والمعارضة ، وواجهت العديد من الانتقادات منذ خروجها إلى حيز الوجود بحيث لا يعتبرها العديد من الفاعلين الجمعويين والسياسيين والحقوقيين ولاسيما لطريقة خروجها وانعدام تمتعها بأي صلاحيات إلا التقاط الصور في التظاهرات الوطنية والدولية ومحاولة التكلم باسم الشعب عبر بلاغاتها .