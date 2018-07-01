وزارة أنس الدكالي تعفي مسؤولين بارزين بقطاع الصحة بمدينة طانطان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وزير الصحة أنس الدكالي قام بحر هذا الأسبوع بإعفاء كل من المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بطانطان و مدير مستشفى الحسن الثاني بذات المدينة من مهامهما.

شوف تيفي:طانطان

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن وزير الصحة أنس الدكالي قام بحر هذا الأسبوع بإعفاء كل من المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بطانطان و مدير مستشفى الحسن الثاني بذات المدينة من مهامهما.

وأكد مصدر "شوف تيفي"، أن قرار الإعفاء جاء بعد سلسلة من الإحتجاجات التي قادتها مجموعة من الفعاليات النقابية والحقوقية والجمعوية بمدينة طانطان تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيش على وقعها قطاع الصحة بالمدينة، وقيادتها لاعتصامات مفتوحة في أكثر من مرة ومطالبتها بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مجمل الإشكالات التي تعيق المجال الصحي بالمنطقة ككل.

يشار أن منصبي المندوب الإقليمي للصحة بطانطان ومدير المستشفى يسيران بالنيابة منذ مدة طويلة، الأول بعد انتقال المندوب السابق وشغور هذا المنصب، والثاني بعد إعفاء المدير السابق لذات المستشفى لإخلاله بالمهام المنوطة به أيضا

ويأتي هذا القرار موازاة مع استمرار اعتصام لأحد التنظيمات النقابية، الذي يخوضه لليوم الرابع على التوالي، وذلك احتجاجا على ترادي الوضع الصحي بمستشفى المدينة، ومطالبته بإيفاد لجنة خاصة للوقوف عن كتب على مجموعة من الإختلالات، التي قالوا إن المستشفى يعيشها.

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