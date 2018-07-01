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حركة انتقالية واسعة في صفوف المدراء الإقليميين للتعليم بجهة سوس

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 14:51 حركة انتقالية واسعة في صفوف المدراء الإقليميين للتعليم بجهة سوس | مجتمع
حركة انتقالية واسعة في صفوف المدراء الإقليميين للتعليم بجهة سوس
أحدثت الحركة الداخلية الواسعة في صفوف المدراء الإقليميين، بجهة سوس ماسة التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، مجموعة من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أحدثت الحركة الداخلية الواسعة في صفوف المدراء الإقليميين، بجهة سوس ماسة التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، مجموعة من التغييرات في صفوف الإدارات الإقليمية لعدد من المديريات بالجهة.

وعرفت كل من المديرية الإقليمية للتعليم بكل من تيزنيت وتارودانت إجراء تغيير وانتقال لمديريها على شكل تبادل، حيث حل "ابراهيم اضرضار" لمزاولة مهامه بمديرية تيزنيت، فيما التحق "سيدي صيلي" بمديرية تارودانت .

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن الحركة الإنتقالية التي أجرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، خلفت استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين.

وعلاوة على ذلك، تم إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جهة سوس ماسة وزارة التربية الوطنية حركة انتقالية مدراء إقليميين

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