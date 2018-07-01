الموظفين صدقات ليهم.. هذا هو عدد أيام عطلة عيد الأضحى ﻿

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، من المنتظر أن يحصل موظفو القطاع العمومي على أسبوع كامل كعطلة، نظرا لتزامن العيد مع عطل وطنية، وذلك حسب ما تشير إليه مذكرة العطل السنوية الخاصة بسنة 2018.

"شوف تيفي"

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، من المنتظر أن يحصل موظفو القطاع العمومي على أسبوع كامل كعطلة، نظرا لتزامن العيد مع عطل وطنية، وذلك حسب ما تشير إليه مذكرة العطل السنوية الخاصة بسنة 2018.

وتشير لائحة العطل إلى أن الموظفين، سيحصلون على أسبوع كامل كعطلة، إذ يصادف يومي 18 و 19 غشت عطلة نهاية الأسبوع، فيما يصادف 20 غشت ذكرى ثورة الملك والشعب والثلاثاء 21 غشت عيد الشباب، أما يومي الأربعاء والخميس 22/23 غشت،ستكون أولى أيام عيد الأضحى.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الفلكية التي كشفت عنها مجموعة من المؤسسات الفلكية، تؤكد أن يوم الأربعاء 22 غشت المقبل، سيكون أول أيام عيد الأضحى.