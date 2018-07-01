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شركة صينية كبرى تعلن إنشاء مصنعين لإنتاج مكونات السيارات بالمغرب

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 13:24 شركة صينية كبرى تعلن إنشاء مصنعين لإنتاج مكونات السيارات بالمغرب | اقتصاد
شركة صينية كبرى تعلن إنشاء مصنعين لإنتاج مكونات السيارات بالمغرب
أعلنت شركة ''سيتيك ديكاستال'' الصينية عن ضخها لاستثمارات في مجال صناعة السيارات بأكثر من 400 مليون دولار لإنشاء مصنعين لإنتاج عجلات السيارات الألومنيوم، في المغرب.

"شوف تيفي"

 

أعلنت شركة "سيتيك ديكاستال" الصينية عن ضخها لاستثمارات في مجال صناعة السيارات بأكثر من 400 مليون دولار لإنشاء مصنعين لإنتاج عجلات السيارات الألومنيوم، في المغرب.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" أمس الخميس 26 يوليوز، فإن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار المغربية أعلنت أن الشركة الصينية ستنضم بذلك إلى مجموعة من الشركات الأجنبية المصنعة لمكونات السيارات التي أسست مصانع لها في البلاد.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن الجانبان، اتفقا على أن يتم بناء المصنع الأول في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وتشغيله بداية من عام 2019، بينما سيجري تشييد المصنع الثاني في وقت لاحق بمدينة طنجة التكنولوجية، بحسب الوزارة التي أشارت إلى أن الشركة الصينية تهدف لإنتاج ستة ملايين وحدة سنويا، سيجري تصدير معظمها.

وأبرزت الوكالة أن شركات صناعة مكونات السيارات، تسعى للاستثمار في المغرب بفضل الحوافز الاستثمارية في المناطق الصناعية الحرة وقربها من أوروبا والأسواق الأفريقية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شركة صينية السيارات الشركات الأجنبية أوروبا الأسواق الإفريقية

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