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عاجل..بيكوب على متنها 16 عاملة في الفلاحة تقلبات ضواحي الجديدة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 12:39 عاجل..بيكوب على متنها 16 عاملة في الفلاحة تقلبات ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق
عاجل..بيكوب على متنها 16 عاملة في الفلاحة تقلبات ضواحي الجديدة
شهدت جماعة مولاي عبد الله أمغار ضواحي مدينة الجديدة، يومه الجمعة 27 يوليوز، حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة ''بيكوب''، كان على متنها حوالي 16 امرأة عاملة في مجال الفلاحة، ما تسبب في وفاة سيدة

"شوف تيفي":

شهدت جماعة مولاي عبد الله أمغار ضواحي مدينة الجديدة، يومه الجمعة 27 يوليوز، حادثة سير جد مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة "بيكوب"، كان على متنها حوالي 16 امرأة عاملة في مجال الفلاحة، ما تسبب في وفاة سيدة واحدة وإصابة الآخرين.

وأوضح مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن الحادثة، وقعت بالضبط بالقرب من دوار أولاد الركراكي، حيث فقد السائق السيطرة على المقود، مباشرة بعد وصوله إلى منعرج حاد، ما تسبب في انقلاب السيارة، ومصرع سيدة على الفور وإصابة الأخريات.

وأكد ذات المصدر أن العاملات المصابات بجروح وكسور ومباشرة بعد الحادث، تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفلاحة بيكوب جماعة مولاي عبد الله أمغار الجديد

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