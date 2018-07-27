 تزويد أحياء سكنية بالمحيط الحضري للدار البيضاء بشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير السائل بكلفة إجمالية تبلغ 44,2 مليون درهم ﻿
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تزويد أحياء سكنية بالمحيط الحضري للدار البيضاء بشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير السائل بكلفة إجمالية تبلغ 44,2 مليون درهم

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 12:08 تزويد أحياء سكنية بالمحيط الحضري للدار البيضاء بشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير السائل بكلفة إجمالية تبلغ 44,2 مليون درهم | اقتصاد
تزويد أحياء سكنية بالمحيط الحضري للدار البيضاء بشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير السائل بكلفة إجمالية تبلغ 44,2 مليون درهم
أشرف والي جهة الدار البيضاء - سطات مؤخرا على عملية إعطاء انطلاقة أشغال تجهيز عدد من دواوير جماعة بوسكورة بالبنيات التحتية الأساسية، وذلك في إطار اتفاقية برنامج صندوق التجهيز الجماعي و شراكة بين

شوف تيفي:

أشرف والي جهة الدار البيضاء - سطات مؤخرا على عملية إعطاء انطلاقة أشغال تجهيز عدد من دواوير جماعة بوسكورة بالبنيات التحتية الأساسية، وذلك في إطار اتفاقية برنامج صندوق التجهيز الجماعي و شراكة بين الجماعة الحضرية لبوسكورة، السلطة المفوضة، إقليم النواصر و ليدك.


ويتعلق هذا المشروع، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة 27 يوليوز، بتزويد أحياء سكنية بالمحيط الحضري للدار البيضاء بالبنيات التحتية الأساسية، في إطار مشروع إنماء - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث تشمل العملية ربط دواوير لحفاية و العمامرة بشبكة الماء الشروب و شبكة التطهير السائل بكلفة إجمالية تبلغ 44,2 مليون درهم باحتساب الضرائب.

وأضاف البلاغ، أنه " في إطار هذه الشراكة، تنجز ليدك 28.7 كلم من قنوات الماء الشروب لفائدة 1691 مستفيد، وحوالي 190 كلم من شبكة قنوات التطهير السائل لفائدة 871 سكن، إضافة إلى إنجاز 8 حفر للصرف الصحي".

كما أكد البلاغ أن "هذا المشروع يهدف إلى ربط الدواوير ناقصة التجهيز بشبكات الماء و التطهير، و تساهم فيه ليدك بما مجموعه 3.8 مليون درهم للدراسات و تتبع الأشغال، و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء بـ 2 مليون درهم لإنجاز البنية التحتية خارج الموقع. كما يتشكل الغلاف المالي للمشروع من مساهمات المستفيدين التي تبلغ 2000 درهم لكل خدمة بالنسبة لكل مستفيد من العملية (أي ما مجموعه 3.4 مليون درهم)".

وأوضح ذات البلاغ، أن "هذا المشروع يتضمن ربط 4 دواوير بخدمات الماء الصالح للشرب و التطهير السائل، وهي العمامرة أولاد سيدي مسعود، لاكروصة، لحفاية، المزابيين أولاد القاضي (الشطر الثاني)، بحيث انطلقت في هذه المرحلة الأولية أشغال الربط بالشبكات لفائدة دوار لحفاية في إطار عملية تمتد ما بين 12 و 18 شهرا و بكلفة مالية تبلغ 21 مليون درهم، إضافة إلى دوار العمامرة الذي تستغرق أشغال ربطه بهذه الخدمات سنة و نصف و تبلغ تكلفتها الإجمالية 16 مليون درهم".

جدير بالذكر أن مشروع إنماء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إحداثه سنة 2005 على إثر إطلاق الملك محمد السادس، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 18 ماي من السنة ذاتها. و قد تم التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص بين ليدك وولاية جهة الدار البيضاء - سطات  والسلطة المفوضة ووزارة الداخلية، بهدف إيجاد الحلول التقنية و المالية لمنح الولوجية بالمنزل لخدمات الماء، التطهير والكهرباء بالأحياء ناقصة التجهيز. كما يشمل المشروع القضاء على السكن غير اللائق ع برنامج إنماء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

كما يشمل البرنامج 91847 سكن معني بالربط بشبكات الماء الشروب و التطهير السائل، والذي يعرف مستوى تقدم أشغاله، وفق ذات البلاغ على:

-50 في المائة نسبة الاستفادة من مشاريع الربط، أي 45517 سكن،.

-17 في المائة من المساكن تنجز أشغال ربطها، أي 15922 سكن،.

-15 في المائة من المساكن في مرحلة دراسة المشروع، أي 14095 سكن،

-18 في المائة من المساكن في انتظار التمويلات، أي 16313 سكن. ببرنامج إعادة الإسكان أو إعادة الإيواء، أو برنامج إبقاء الساكنة في المكان نفسه مع الولوج للخدمات.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ليدك انطلاق أشغال تجهيز دواوير لحفاية العمامرة بإقليم النواصر

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