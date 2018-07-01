اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تنتصر لـ ''مضيـان'' وتتبني تصريحاته المتعلقة بتقاعد البرلمانيين ﻿

تعرض نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لانتقادات لاذعة على خلفية مداخلته في اللجنة البرلمانية المختصة خلال دراسة موضوع تقاعد البرلمانيين، وهو ما عجل بانعقاد اجتماع اللجنة

شوف تيفي

تعرض نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لانتقادات لاذعة على خلفية مداخلته في اللجنة البرلمانية المختصة خلال دراسة موضوع تقاعد البرلمانيين، وهو ما عجل بانعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية ليوم الأربعاء الماضي مناسبة للوقوف على حيثيات هذه الحملة، وعبرت اللجنة التنفيذية عن تضامنها المطلق مع مضيان إزاء ما سمته '' تحامل مجاني من طرف بعض الأطراف'' .

وأضــاف البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه ''تم اللجوء إلى أساليب صناعة وترويج الأكاذيب والمغالطات، وبتر تدخل مضيان من سياقه العام بإعمال منهج الوقوف عند '' ويل للمصلين'' ، وممارسة التعتيم والتضليل على مداخلته القوية التي همت العديد من الجوانب ومنها، التركيز على حكامة التدبير المالي لمجلس النواب كمدخل أساسي لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، أي القيام بتقليص بعض نفقات المجلس حيث أبرز الموقف الواضح للحزب الذي يطالب بالقطع مع أشكال أخرى من الامتيازات التي يستفيد منها البرلمانيون كالإقامة في الفنادق وبطاقات السفر ومأذونات البنزين وغيرها على حساب ميزانية المجلس.وأن هذا الترشيد قد يكون مصدرا للتمويل الذاتي للتقاعد عوض استجداء خزينة الدولة لضخ مبالغ مالية في الصندوق ، مؤكدا أن التمويل الذاتي يمكن أن يكون سيناريو ناجحا''.

وزاد ذات البلاغ أن '' هرولة البعض إلى استغلال مناقشة هذا الموضوع في إطار مؤسسة منتخبة ، والالتفاف على مضمون مداخلة مضيان، يبين بوضوح المسعى المكشوف لاستهداف حزب الاستقلال الذي بدأ يزعج بعض الأطراف بمواقفه الشجاعة، وبمبادراته الخلاقة المبنية على ممارسة المعارضة الوطنية الاستقلالية والتي لا تستهدف الأشخاص ولا الأحزاب، بل تركز على تقييم موضوعي لتدبير السياسات العمومية، وتقديم الاقتراحات والبدائل الكفيلة بالمساهمة في بناء الوطن من موقع المعارضة، وتقوية هوية الحزب ، وتكريس سيادة قراره ، والدينامية الكبيرة التي يشتغل بها الحزب خصوصا بعد مؤتمره السابع عشر، كل هذا لم يكن ليلقي بظلال الارتياح والرضى لدى البعض الذي أصبح يغيظه مبادرات حزب الاستقلال''.

واسترسل ''لقد كان جليا أن فواهات المدفعية ستوجه إلى الحزب بعد الزيارة التي قام بها الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال إلى مدينة الحسيمة والتي شكلت حدثا وطنيا بالنظر إلى حمولتها ورمزيتها ورسائلها السياسية الجريئة''، مردفا ''لقد اختار حزب الاستقلال القيام بالمعارضة ليس من منطق الشعبوية ولا المزايدات السياسية، لأن الحزب بكل بساطة ليس ظاهرة صوتية بل قوة سياسية تبدع الأفكار وتقدم البدائل والمبادرات الخلاقة، وتحسن الإنصات للشعب، وتترافع عن قضاياه بكل نزاهة وجراة سياسية''.

وأكد ذات البلاغ أن '' ما يزعج البعض كذلك هو قدرة حزب الاستقلال في العودة بقوة إلى الاشتغال على الدبلوماسية الحزبية والتقدير الكبير الذي يحظى به سواء داخل أممية أحزاب الوسط ، أو لدى عدد من الأحزاب وخاصة الحزب الشعبي الأوربي باعتباره القوة السياسية الأولى بالبرلمان الأوربي، حيث كان للأخ الأمين العام لقاء هاما مع رئيس هذا الحزب في موضوع اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي''.

واختتـــم إن ''حزب الاستقلال لن يثنيه الهديان الذي أصيب به البعض للاعتبارات التي ذكرناها، عن الاستمرار في منهاجه التعادلي للدفاع عن قضايا الشعب والوطن، في إطار التشبت بالثوابت الوطنية، والتطلع إلى بناء مستقبل أفضل يضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المواطنين''.