وفد والي جهة سوس ماسة يتعرض لحادثة سير خلال مهمة رسمية بتغازوت''صور'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن وفد والي جهة سوس ماسة قد تعرض مساء أمس الخميس لحادثة سير خلفت خسائر مادية جسيمة بمجموعة من السيارات الني كانت مشكلة للوفد إثر وقوع تصادم بينها على مستوى منطقة

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن وفد والي جهة سوس ماسة قد تعرض مساء أمس الخميس لحادثة سير خلفت خسائر مادية جسيمة بمجموعة من السيارات الني كانت مشكلة للوفد إثر وقوع تصادم بينها على مستوى منطقة ''تغازوت'' السياحية.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الوالي ''أحمد حجي'' كان في مهمة رسمية لتدشين مدرسة جمعاتية بجماعة ''تامري'' رفقة وفد كبير مشكل من مجموعة من السياسيين والمنتخبين وفعاليات جهة سوس، وذلك في إطار برنامج مهم للتدشينات بمناسبة عيد العرش المجيد.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث راجع إلى إقدام أحد المسؤولين لمحاولة تجاوز سيارات تابعة للأسطول، كانت تسير في نفس الإتجاه بسرعة وصفت بالمفرطة، ما حذا به إلى الإصطدام بهم، والتسبب في تصادم عدد كبير من السيارات فيما بينها.

وخلف الحادث خسائر مادية فادحة لحقت بالسيارات المشكلة للوفد إثر تضرر أجزاء منها فيما لم يسفر الحادث عن أية اصابات.

وتعيد حادثة موكب الوالي إلى الواجهة المشكل العويص الذي يعاني منه هذا المقطع الطرقي الرابط بين مدينة أكادير وتغازوت، والذي يشهد ازدحاما مهولا خلال فترات الذروة من السنة، خاصة مع قدوم فصل الصيف، حيث يعيش المواطنين جحيما لا يطاق في هذا المحور الطرقي، إذ تتضاعف المدة الزمنية لرحلتهم ما بين أكادير وشمالها، وهو ما يرهق السائقين وزوار المدينة الذين يفضلون كثيرا زيارة مناطق شمال أكادير (تغازوت،ايموران،امي ودار،أغروض،25 كلم...).

غير أن هذا الإزدحام يتسبب في حوادث سير مميتة في كثير من الأحيان، الأمر الذي يستدعي من المسؤولين والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتسهيل مأمورية تنقل مستعملي هذه الطريق، خصوصا أن المنطقة تضم أكبر المشاريع السياحية، مما يبشر أن المنطقة مقبلة على ازدحام كبير مستقبلا وقد يشكل ذلك نفورا للسياح.