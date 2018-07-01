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مثير.. فتوى جديدة: تحدي رقصة ''كيكي'' حرام

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 10:51 مثير.. فتوى جديدة: تحدي رقصة كيكي حرام | مجتمع
مثير.. فتوى جديدة: تحدي رقصة ''كيكي'' حرام
قررت العديد من الدول العربية ومن بينها ''الكويت'' خلال الأسبوع الجاري، اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة، ضد من يخرج من سيارته أثناء سيرها ببطء، لأداء ''تحدي كيكي الراقص''، الذي انتشر بسرعة

''شوف تيفي''

 

قررت العديد من الدول العربية ومن بينها ''الكويت'' خلال الأسبوع الجاري، اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة، ضد من يخرج من سيارته أثناء سيرها ببطء، لأداء ''تحدي كيكي الراقص''، الذي انتشر بسرعة كبير بجميع دول العالم.

وحسب وسائل إعلام كويتية فإن النقيب عبد الله بوحسن، من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت، قال إن ''رقصة كيكي'' تندرج تحتها 3 مخالفات مرورية،وأكد أن الرقصة مخالفة الآداب العامة، وفقا للمادة 31 من قانون المرور، وعقوبتها حجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وفق المادة 207 من اللائحة، وغرامتها مثل غرامة المخالفة الأولى، كما أنه يحق لرجل المرور أن يحرر مخالفة تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، وعقوبتها سحب رخصة القيادة أو إجازة تسيير المركبة أو اللوحات، أو الاثنين معا لمدة لا تتجاوز 4 أشهر، وذلك وفق المادة 42 من قانون المرور، بالإضافة إلى حجز المركبة مدة لا تتجاوز الشهرين وفقاً للمادة 207 من لائحة المرور.

وأبرزت ذات المصادر أن عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أحمد الحجي الكردي، قال إن أداء رقصة ''كيكي'' حرام، واعتمد في فتواه على أمرين، الأول هو ''تقليد الأجانب بغير حاجة أو مصلحة أو ضرورة''، والثاني هو ''تعريض النفس والغير للخطر'' لاعتماد هذه الرقصة على النزول من السيارة أثناء سيرها''.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والإمارات، اتخذت إجراءات قانونية صارمة ضد ''رقصة كيكي''، التي اجتاحت العالم والمنطقة العربية هذه الأيام، بسبب الخطورة على سلامة من يؤديها في الشوارع.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصر الإمارات النقيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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