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مهاجر مغربي مقيم بفرنسا عاد لقضاء عطلته بالمغرب فوجد نفسه ميتا وتم تقسيم تركته

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 10:31 مهاجر مغربي مقيم بفرنسا عاد لقضاء عطلته بالمغرب فوجد نفسه ميتا وتم تقسيم تركته | مجتمع
مهاجر مغربي مقيم بفرنسا عاد لقضاء عطلته بالمغرب فوجد نفسه ميتا وتم تقسيم تركته
اكتشف مهاجر مقيم بفرنسا، أن أشخاصا لا تربطه بهم أي صلة قرابة قاموا بتزوير شهادة وفاته والاستيلاء على عقاراته بمدينة القنيطرة.

شوف تيفي

اكتشف مهاجر مقيم بفرنسا، أن أشخاصا لا تربطه بهم أي صلة قرابة قاموا بتزوير شهادة وفاته والاستيلاء على عقاراته بمدينة القنيطرة.

وقد فُوجئ المهاجر المغربي أثناء عودته إلى أرض الوطن، وفق ما أوردته يومية المساء، يوم الثلاثاء الماضي، بغرباء يتصرفون في أرض في ملكيته، توجد بالطريق المؤدية إلى المهدية، ويشيدون عليها بنايات بدون أن يكون له علم بذلك.

وحين استفسرهم عن الأمر، تضيف اليومية، أشعروه بأنهم أصحاب حق وأنهم ورثوا العقار المذكور بعد وفاة مالكه الأصلي.

وأضافت ذات اليومية، أن المواطن الحي-الميت، قام بالاتصال بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لمعرفة وضعية العقار الذي يملكه بالمنطقة سالفة الذكر، ليكتشف أنه شخص في عداد الموتى، وأنه فارق الحياة منذ سنة تقريبا، حسب الوثائق التي اطلع عليها بالرغم من أنه حي يرزق.

 

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