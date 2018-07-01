هبة ملكية للشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة الاحتفال بموسم مولاي إدريس الأكــبر ﻿

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، أمس الخميس بمولاي إدريس زرهون (عمالة مكناس)، على تسليم هبة ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة تنظيم

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أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، أمس الخميس بمولاي إدريس زرهون (عمالة مكناس)، على تسليم هبة ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة تنظيم الموسم الديني لمولاي إدريس الأكبر.

وتم خلال حفل تسليم الهبة الملكية، الذي جرى في جو من الخشوع والابتهال، توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدات على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وعلى حفظة القرآن الكريم، وملابس على الأيتام ونظارات طبية على الأطفال المنتمين لأسر معوزة.

وبهذه المناسبة، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن "يحفظ الملك محمد السادس، ويمده بالنصر والتمكين، وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة".

وكانت بعثة الحجابة الملكية قد أشرفت، قبل ذلك، بملحقة عمالة مكناس، على توزيع هبة ملكية لفائدة الأسر المعوزة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة مكناس.