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بالصورة.. وفاة أرملة أشهر ممون حفلات بالمغرب

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 09:23 بالصورة.. وفاة أرملة أشهر ممون حفلات بالمغرب | مجتمع
بالصورة.. وفاة أرملة أشهر ممون حفلات بالمغرب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أرملة ''رحال السلامي'' أشهر ممنون حفلات بالمغرب، فارقت الحياة، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 27 يوليوز، بعد صراع طويل مع المرض.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أرملة ''رحال السلامي'' أشهر ممنون حفلات بالمغرب، فارقت الحياة، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 27 يوليوز، بعد صراع طويل مع المرض.

وأكد المصدر ذاته أن الراحلة الحاجة ''مرجانة حليمة ''، سيوارى جثمانها الثرى، يومه الجمعة، على الساعة الثانية ظهرا بإحدى مقابر مدينة الدار البيضاء.

ونشر كريم رحال ابن الراحلة على حسابه بالفيسبوك، تدوينة مؤثرة، أعلن من خلالها وفاة والدته، وكتب بها: '' إن لله وإنا إليه راجعون.توفيت قبل قليل أمي الحاجة

لله ما أعطى ولله ما أخد .اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أرملة ممون حفلات مرجانة حليمة مدينة الدار البيضاء مقابر

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