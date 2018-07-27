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بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند كازاوي فطنجة مخبيها فملابسو الداخلية

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 09:08 بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند كازاوي فطنجة مخبيها فملابسو الداخلية | مجتمع
بالصورة..شوفو شحال ديال القرقوبي لقاو عند كازاوي فطنجة مخبيها فملابسو الداخلية
تمكنت فرقة الهيأة الحضرية للأمن العاملة بالمحطة الطرقية لطنجة، أمس الخميس 26 يوليوز، من توقيف شخص ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وهو متلبس بحيازة 354 قرصا مخدرا “القرقوبي” ، من نوع إكستازي.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الهيأة الحضرية للأمن العاملة بالمحطة الطرقية لطنجة، أمس الخميس 26 يوليوز، من توقيف شخص ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وهو متلبس بحيازة 354 قرصا مخدرا “القرقوبي” ، من نوع إكستازي.

وأكد مصدر أمني أن المعني بالأمر، تم توقيفه داخل المحطة الطرقية للمدينة، بعد الاشتباه في تحركاته المريبة، في الوقت الذي كان يستعد فيه للسفر نحو العاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الموقوف أبدى مقاومة عنيفة عند توقيفه ، لكن تم السيطرة عليه و تفتيشه ليعثر على الأقراص المهلوسة مدسوسة بعناية فائقة داخل تبانه الداخلي للتمويه.

وأبرز ذات المصدر أن المتهم رفقة المحجوز، تم تسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية لوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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