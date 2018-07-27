بالصور..رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات بطنجة بعد مواجهة خطيرة ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنحة، مساء أمس الخميس 26 يوليوز، من توقيف شخص مبحوث عنه يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية و يتعلق الأمر ب المسمى ''م . س''

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنحة، مساء أمس الخميس 26 يوليوز، من توقيف شخص مبحوث عنه يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية لتورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية و يتعلق الأمر ب المسمى ''م . س'' البالغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق القضائية و الذي تم توقيفه بشارع البنفسج بالقرب من المركز التجاري '' سوكو الطو'' .

وحسب مصدر أمني فإن عملية التوقيف جاءت نتيجة استغلال معلومات دقيقة متوفرة حول هذا الشخص و تورطه رفقة آخرين في ترويج المخدرات القوية بالمدينة ليتم وضع خطة محكمة مكنت من توقيفه رغم المقاومة التي بذلها رفقة الشخصين الذان كانا برفقته .

وأكد المصدر ذاته أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز 40 غرام من مخدر الكوكايين و قطع من مخدر الشيرا ومبلغ مالي مهم حصيلة عمليات البيع و أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و بخاخة غاز كريموجين و صاعق كهربائي و هواتف نقالة ، كما تم حجز سيارة نوع كولف 6 كانوا على متنها ولوحات سيارات تحمل ترقيما مزورا.

وأشار ذات المصدر أن المقوفون سيتم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهم حول الموضوع باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.