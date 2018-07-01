وجدو راسكم..درجات الحرارة تصل ل48 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، لليوم الجمعة، أن يبقى الطقس حارا إلى جد حار بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وسوس

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، لليوم الجمعة، أن يبقى الطقس حارا إلى جد حار بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وحارا بكل من المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وسوس والسهول الواقعة غرب الأطلس.

وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا فوق مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، عدا ذلك سيكون الطقس مستقرا بمجموع جهات البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية عموما، فضلا عن تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومن الجنوب الغربي فوق جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 27 و34 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس، وما بين 16 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 30 و35 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف ووالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 35 و41 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط والشياظمة وسوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 42 و48 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.