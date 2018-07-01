 حصري..هذا ما تقرر بسبب دفاع ماكرون عن حارسه الشخصي المغربي المتورط في قضية هزت فرنسا ﻿
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حصري..هذا ما تقرر بسبب دفاع ماكرون عن حارسه الشخصي المغربي المتورط في قضية هزت فرنسا

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 08:50 حصري..هذا ما تقرر بسبب دفاع ماكرون عن حارسه الشخصي المغربي المتورط في قضية هزت فرنسا | دولي
حصري..هذا ما تقرر بسبب دفاع ماكرون عن حارسه الشخصي المغربي المتورط في قضية هزت فرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن العشرات من الجمعيات الفرنسية الحقوقية، قررت تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 29 يوليوز، أمام قصر الاليزيه بالعاصمة باريس، وذلك للتعبير عن رفضهم للطريقة التي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن العشرات من الجمعيات الفرنسية الحقوقية، قررت تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد 29 يوليوز، أمام قصر الاليزيه بالعاصمة باريس، وذلك للتعبير عن رفضهم للطريقة التي تعامل بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قضية حارسه الشخصي المغربي ''ألكسندر بنعلا'' المتهم بانتحال صفة رجل شرطة والاعتداء على متظاهرين خلال إحدى الوقفات شهر ماي الماضي.

وأوضح المصدر ذاته أن قضية الشاب المغربي البالغ من العمر 26 سنة، أثارت ضجة واسعة بفرنسا، وانعكست على شعبية ماكرون الذي اختار الدفاع عنه بالرغم من تسرب فيديوهات واضحة، تظهر ''بنعلا'' وهو يرتدي خودة ويضع شارة الشرطة خلال اعتدائه على شخصين بطريقة بشعة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتهم أول أمس الأربعاء وسائل الإعلام الفرنسية بأنها ''قالت الكثير من الحماقات'' بشأن قضية بنعلا، وذلك على هامش لقاء مع أنصاره في جنوب غرب فرنسا.

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس يوم أمس الخميس، فقد قال ماكرون في تصريح
لوسائل الإعلام بشأن معاونه ألكسندر بنعلا المغربي الأصل والذي أقيل بعد أن تعاطى مع متظاهرين بعنف في الأول من ماي الماضي ''لقد قلتم خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الحماقات عن ما تردد أنها رواتب وامتيازات. كل ذلك غير صحيح..لقد رأيت في الأيام الأخيرة الكثير من الناس يفقدون المنطق، مع ردود أفعال غير متناسبة وعنف''.

وتابع الرئيس الفرنسي ''أنا فخور بأنني وظفته في الإيليزيه، لأنه كان شخصا متفانيا ولديه مسار مختلف''، معتبرا أن العقوبة التي اتخذت في حق بنعلا بسبب ضربه شخصين على هامش تظاهرة الأول من ماي كانت عقوبة ''مناسبة''.

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المغرب شوف تيفي ماكرون الحارس الشخصي المغربي

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