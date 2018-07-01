منظمة الصحة العالمية: 400 ألف مغربي مصاب بالالتهاب الكبدي ''س'' ﻿

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية، الذي يصادف يوم 28 يوليوز، كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالالتهابات الكبدية ''س'' بالمغرب يناهز 400 ألف شخص، أي بنسبة 1.2 في المائة.

شوف تيفي''

بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الالتهابات الكبدية، الذي يصادف يوم 28 يوليوز، كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالالتهابات الكبدية ''س'' بالمغرب يناهز 400 ألف شخص، أي بنسبة 1.2 في المائة.

وذكرت جمعية محاربة السيدا في بلاغ لها، أن المغرب اتخذ العديد من الاستراتيجيات من أجل محاربة مرض التهابات الكبد الفيروسية، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

ودعت الجمعية في ذات البلاغ، جميع الأحزاب السياسية، بدعم المخطط الوطني للقضاء على الالتهابات الكبدية، وأخذ مسألة تمويل الالتهابات الكبدية بعين الاعتبار في القانون المالي لسنة 2019.

كما دعت وزارة الصحة تسهيل عملية الولوج إلى الفحص والتشخيص المبكر، وذلك عبر توفير أدوية في المؤسسات العلاجية، وإتاحة الفرصة لعموم المواطنين خصوصا الفئات المعوزة لعمل الفحوصات اللازمة ، خاصة وأنها الفئة الأكثر إصابة بهذا الداء، مؤكدة على ضرورة توفير الدواء بأثمنة مناسبة ليكون في متناول الجميع، وجعله داخل نظام التغطية الصحية ''الرميد''