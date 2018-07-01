بالفيديو .. إغلاق المركز الصحي عزيب الدرعي بآسفي بحجة الإضراب الوطني ﻿

انتشر فيديو عبر صفحات الفيسبوك يوثق واقعة إغلاق المركز الصحي عزيب الدرعي، التابع لمدينة آسفي، في وجه المرضى بحجة الإضراب الذي تخوضه النقابات.

شوف تيفي: جمال الديابي

انتشر فيديو عبر صفحات الفيسبوك يوثق واقعة إغلاق المركز الصحي عزيب الدرعي، التابع لمدينة آسفي، في وجه المرضى بحجة الإضراب الذي تخوضه النقابات.

إغلاق المستوصف سبب حالة من الاستياء لدى الساكنة وبالخصوص المرضى الذي يحتاجون إلى زيارة الطبيب بشكل استعجالي ومرضى السكري الذين يحتاجون بشكل يومي إلى جرعات الأنسولين.

وقد عبر الساكنة من خلال الفيديو عن غضبهم واعتراضهم عن الاضراب الذي يلحق الضرر بالمرضى، حيث قال أحد المتضررين ''الحق في الإضراب يكفله القانون والدستور غير أن إقفال مؤسسة عمومية في وجه المواطنين يعتبر خرقا سافرا للقانون وجب فيه فتح تحقيق مع تحميل المسؤولية القانونية المترتبة عنه''.