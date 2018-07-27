سميرة سعيد تصدر أغنية جديدة تحت عنوان ''سوبرمان'' و صورتها بالوشم تثير الجدل ﻿

نشرت الديفا سميرة سعيد صورة اعتبرها بعض من متابعيها صادمة للغاية، خصوصا أن إطلالتها جريئة وصادمة، بعدما لملمت شعرها بالكامل، ورسمت على جسمها ''تاتواج'' مرسوم على منطقتي الرقبة والصدر.

شوف تيفي

نشرت الديفا سميرة سعيد صورة اعتبرها بعض من متابعيها صادمة للغاية، خصوصا أن إطلالتها جريئة وصادمة، بعدما لملمت شعرها بالكامل، ورسمت على جسمها ''تاتواج'' مرسوم على منطقتي الرقبة والصدر.

وتكشف الصورة أحدث أعمال الفنانة سميرة سعيد، وهي أفيش الأغنية الجديدة ''سوبر مان''، من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.

واعتبر متابعو الديفا أن الصورة تبقى صادمة بخصوص ما ظهر فيها من ''تاتواج''، في حين رأى آخرون أن الأمر يتعلق فقط بماكياج فني، وأن ما يظهر في الصورة ليس بـ''تاتواج'' حقيقي''.